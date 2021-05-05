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عمر شويل - جدة التمويل الإسلامي الشخصي الجديد الذي يقدمه البنك الأهلي التجاري قد حاز على اهتمام الكثير في المملكة لما يقدمه من تسهيلات ميسرة على الكثير لمواجهة احتياجات الحياه والمعيشة، ويكون التقديم بدون أي مصاريف أدارية على العميل ويكون نظام تسديد الأقساط على فترات طويله تصل إلى 5 سنين بطرية سهلة، كمان التمويل الإسلامي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتم تأجيل دفع القسط الخاص بشهر رمضان تيسرا على العملاء، كما أن البنك الأهلي التجاري من البنوك المميزة في المملكة التي تقدم العديم من الخدمات الهامة لعملائه من قروض وتمويلات كشروط تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري 1442 وغيرة الكثير، ويتم التقديم على التمويل الإسلامي وفقا لشروط وأوراق للحصول علية ويمكن الحصول على تمويل تكميلي بقسط مريح.

شروط التمويل الإسلامي الشخصي الجديد من البنك الأهلي التجاري 1442

التمويل يقدم لكل من السعوديين والمقيمين الوافدين. ألا يقل راتب المتقدم عن 3000 ريال سعودي. إذا كان المتقدم مواطن سعودي لابد ألا يقل عن 18 عام. وإذا كان المتقدم من المقيمين لابد ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عام. يشترط ألا يكون عمر المتقدم عند تسديد آخر قرض قد تعدي عمر 60 عام. يجب ألا تقل مدة العمل في الوظيفة عن شهر متصل للسعودي ولا يقل عن ثلاث شهور بالنسبة للوافد.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الإسلامي الشخصي الجديد من البنك الأهلي التجاري

تقديم أصل من بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية للسعوديين. تقديم صورة من الإقامة ساريه بالنسبة للوافدين. مستند من جهة العمل تحدد نوع العمل وكذلك تحدد الراتب الشهري وتاريخ التوظيف.

شروط تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري 1442

الايقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام وقد سداد اخر قسط للسعوديين. الايقل عمر الغير سعودي عن 22 عام ولا يزيد عن 60 عام عند سداد اخر قسط. يجب أن يكون موظف في الحكومة أو القطاع الخاص عن طريق إحدى الشركات المعتمدة. ألا يقل راتب الموظف السعودي عن 3 آلاف ريال سعودي و4 آلاف ريال سعودي للموظفين الأجانب. ألا تقل فترة انتساب الموظف السعودي إلى عمله عن شهر ولا يقل عن 90 يوم بالنسبة للموظفين الأجانب.

طريقه الحصول على التمويل الإسلامي الشخصي الجديد

يوجد طريقتين للحصول على التمويل الطريقة الأولي من خلال الاتصال على الرقم الموحد الخاص بالبنك الأهلي التجاري وهو 8002441005 لتقوم بعد ذلك بأتباع الخطوات حتى تتمكن من التقديم على طلب للحصول على القرض، الطريقة الثانية يتم الذهاب إلى أحد فروع البنك الأهلي التجاري وتقديم طلب للحصول على تمويل الإسلامي وبعد الموافقة سيكون عليك تقديم المستندات والأوراق المطلوبة لتحصل بعد ذلك على التمويل الشخصي الإسلامي الذي قمت بتقديم طلب للحصول عليه، ويقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية مثل إجراء الحوالات المالية بين حسابات العميل والاطلاع على أرصدة وعمليات الحسابات المصرفية ومعرفة رقم ألايبان أو إرساله عبر الرسائل القصيرة SMS وإيقاف وإعادة إصدار بطاقة مدى غير معرفة كيفية فتح حساب في البنك الأهلي للمقمين بالخطوات وشروطه وبذلك قد سهل البنك الكثير على المواطنين والمقيمين في إنهاء اغلب المعاملات الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلى الفروع.