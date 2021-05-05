بلادي – الرياض :
أظهرت مقاطع فيديو، إعادة المصاحف إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بعد رفعها العام الماضي من المساجد احترازيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ووثق عدد من زوار الحرمين الشريفين، مساء أمس (الثلاثاء)، عبر جوالاتهم، عملية إعادة وضع المصاحف في الأرفف المخصصة لها، وإقبال المصلين عليها.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية أصدرت في شهر مايو من العام الماضي، تعميمًا بضرورة تقيد جميع المساجد والجوامع بالإجراءات الاحترازية والتي كان من ضمنها رفع المصاحف والكتب مؤقتاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رفعها العام الماضي احترازياً.. إعادة المصاحف إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.