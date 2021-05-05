بعد رفعها العام الماضي احترازياً.. إعادة المصاحف إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي

بلادي – الرياض :

أظهرت مقاطع فيديو، إعادة المصاحف إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بعد رفعها العام الماضي من المساجد احترازيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ووثق عدد من زوار الحرمين الشريفين، مساء أمس (الثلاثاء)، عبر جوالاتهم، عملية إعادة وضع المصاحف في الأرفف المخصصة لها، وإقبال المصلين عليها.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية أصدرت في شهر مايو من العام الماضي، تعميمًا بضرورة تقيد جميع المساجد والجوامع بالإجراءات الاحترازية والتي كان من ضمنها رفع المصاحف والكتب مؤقتاً.