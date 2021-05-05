من الكوفة إلى مكة.. وزير الثقافة: نعمل على إدراج “درب زبيدة” لقائمة التراث العالمي

بلادي – الرياض :

قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان إن وزارته بصدد التعاون مع الأشقاء في العراق لتسجيل “درب زبيدة” التاريخي الذي يربط بين الكوفة ومكة المكرمة؛ ضمن قائمة التراث العالمي في “اليونسكو”.

وأوضح الوزير أن “درب زبيدة” الذي يمتد على طول 1400 كلم، يُعد أحد أقدم الطرق التجارية في الجزيرة العربية، ومن طرق الحج المهمة في ذلك الوقت، وشكل شرياناً اقتصادياً ومحطات للتبادل الثقافي، لافتاً إلى أن هيئة التراث ستعمل على تفعيل الدرب التاريخي ثقافياً وتراثياً.

وأبان أنه سمي بهذا الاسم نسبة إلى زبيدة بنت جعفر زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد، وذلك نظراً للأعمال الهامة التي أمرت بها لخدمة هذا الدرب والعناية به، مبيناً أنه ينطلق من الكوفة في العراق إلى مكة المكرمة ويمر بخمس من مناطق المملكة.