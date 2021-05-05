القبض على وافديْن احتالا على كبار سن وسحبا أموالاً من حساباتهم البنكية بجدة

بلادي – الرياض :
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على وافديْن من الجنسية اليمنية بعد ثبوت تورطهما في 9 جرائم جنائية بمواقع مختلفة بمحافظة جدة بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وذكرت أن المتهمين قاما بالتواجد بالقرب من أجهزة الصراف الآلي، واستغلال كبار السن والأجانب غير الناطقين باللغة العربية بعرض المساعدة عليهم لإنهاء العمليات البنكية من أجل الحصول على أرقامهم السرية، ومن ثم تبديل بطاقاتهم البنكية ببطاقات أخرى.
وأضافت أن المجرمين استخدما هذه الحيلة في السحب من الحسابات البنكية، حيث بلغت الأموال التي استوليا عليها 49 ألف ريال، لافتة إلى أنهما أقرا بجرائمهما، وجري استكمال الإجراءات اللازمة حيالهما، وإحالتهما للنيابة العامة.
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