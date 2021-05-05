بلادي – الرياض :
عبر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منحه وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية.
وأكد آل الشيخ، أن الوشاح مصدر فخر واعتزاز وحافز كبير له لمواصلة العمل في خدمة الدين والملك والوطن.
يذكر أن هذا الوشاح يمنح “للوزراء والسفراء المواطنين، والأجانب ممن قدموا للدولة خدمات جليلة غير عادية”، ويشتمل على خمس درجات هي: الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، والدرجة الرابعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يشكر خادم الحرمين على منحه وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.