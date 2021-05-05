بلادي – الرياض : نشر السفير الياباني لدى المملكة “فوميو إيواي”، صورة للعاصمة الرياض معبرا عن إعجابه بها. وأشار السفير إلى أنه استمتع برؤية منظر رائع وجميل لمدينة الرياض من أحد المباني في مركز الملك عبدالله المالي. وتفاعل مغردون مع تغريدة السفير، حيث دعاه أحدهم إلى الاحتفاظ بالصورة ومقارنتها لاحقا في ظل التطور الذي تشهده العاصمة، حيث رد السفير بتأكيد ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الياباني يتغزل بالرياض عبر صورة التقطها من مركز الملك عبدالله المالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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