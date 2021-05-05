تداول صورة لمقر “أم زياد” الجديد بسوق الخضار المركزي

بلادي – الرياض :

وثقت صورة متداولة المقر الجديد لبائعة الخضار “أم زياد”، التي تعرضت للتنمر في مقطع فيديو متداول خلال الأيام القليلة الماضية.

وأظهرت الصورة المقر الجديد الذي حصلت عليه السيدة، وقد تم تعليق لوحة كتب عليها “مبسط أم زياد لبيع الخضار والفواكه”.

وكانت أم زياد قد صرحت أمس لـ”أخبار 24″، أنها ستتسلم رسميا مقرها الجديد اليوم (الأربعاء)، في سوق الخضار المركزي بالدمام لتباشر عملها فيه، وذلك بعد أن وجه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمنح مقر دائم ونظامي لها.

يُذكر أن مقطع بائعة الخضار تُدوول بشكل واسع، ولقي موجة انتقادات للمصور، كما وجه النائب العام باستدعاء مصور المقطع.