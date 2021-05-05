نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1442 رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي فى وظائف وزارة الدفاع السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1442 ،أعلنت وزارة الدفاع رسميًا نتائج القبول الأولي 1442 وذلك عبر موقعها الإلكتروني. حيث اكد الوزارة أنه و بشكل كامل سوف يستطيع جميع الأشخاص الذين قدموا فى بوابة التجنيد الموحد من التعرف على أسماء قبولهم خلال الساعات القليلة القادمة ، لكن لن يتم ذلك إلا بعد التحقق منها والموافقة عليها ، ومن ثم سيتم نشرها على الموقع الرسمي وفقًا لـ تعليمات وزارة الدفاع ، حيث أكدت الوزارة في وقت سابق على ضرورة متابعة المتقدمين حسابهم عبر بوابة القبول الموحد خلال الفترة الماضية لمعرفة النتائج .

وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي 1442

وعلى صعيد متصل هناك بعض الأخبار الواردة حول أعلان وزارة الدفاع أسماء كافة المقبولين من الرجال والنساء وذلك عبر بوابة القبول الموحد التابعة لها خلال الساعات القليلة القادمة. حيث يمكنك الاستفسار عن طريق أدخال البيانات الأساسية لمقدم الطلب للدخول على الرابط المخصص لذلك الأمر هذا وقد تم التأكيد على أن باقي المراحل سوف يتم ألانتهاء منها وفقا للخطة المسبقة التى وضعتها وزارة الدفاع

نتائج وزارة الدفاع 1442

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية عبر موقعها الرسمي عن موعد الترشيح المبدئي للمتقدمين واليكم بعض الامور التى يجب عليك فعلها عندما تعرف أنك تم ترشيحك أم لا وهى كتالي :-

يجب كتابة أسم مقبول إذا تم ترشيحك للمقابلة

فى حالة تواجد الحالة فارغه فأن اسمك لم يرشح بعد

إذا ظهرت النتيجة ولم يتم قبولك انتظر حتى تنتهي من المقابلات ومن ينسحب يتصل بك

لاحظ أن الحالة فارغة لا تعني أنه تم استبعادك ، فقط انتظر وسنتصل بك

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تبدأ المقابلات الشخصية لمن تم قبوله نهائياً ، والمرشحين للمناصب الإدارية ، ومن ينسحب من المقابلة الشخصية يعتبر غير مقبول في تلك الوظائف ، ويتم استدعاء من هم على قائمة الانتظار ، ويجب الالتزام بقواعد المقابلة ، من التباعد الاجتماعي ، وارتداء الكمامة ، وعدم إحضار الأقارب ، وعدم استخدام الهاتف المحمول