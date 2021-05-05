شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأربعاء

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1016 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 12 حالة وفاة ، و 900 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 422316 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 405607 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7018 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :