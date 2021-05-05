نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وزارة الدفاع 1442 رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين وموعد المقابلة الشخصية tajnid في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج وزارة الدفاع 1442، أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج وأسماء المقبولين في وظائف وزارة الدفاع الجديدة 1442، وهذا صباح اليوم يوم الأربعاء الموافق 23 رمضان 1442 هجريا، والموافق 5 مايو 2021 ميلادي، وسيمكن لجميع الأشخاص الذين تقدموا لوظائف وزارة الدفاع الجديدة الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع وهذا من خلال بوابة القبول الموحد الرسمية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد.

نتائج وزارة الدفاع 1442

وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن الإعلان عن المقبولين في موقع التجنيد الرسمي والذي سبق أن تم التقديم به من قبل الراغبين في الوظائف، ويمكنك الآن معرفة نتيجتك وحجز موعد المقابلة الشخصية والذي يجب عليك النجاح بها لتحصل على الوظيفة، أي أنه في حالة قبولك الآن فهذا لا يعني حصولك على الوظيفة قبل المقابلة الشخصية.

وقد تم إرسال رسائل نصية SMS على جوالات المقبولين مبدأيا في الوظائف لإعلامهم عن قبولهم وأ، يذهبوا إلى بوابة القبول الموحد الرسمية، لاستكمال باقي إجراءات التقديم.

خطوات الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1442

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة القبول المبدأي في الوظائف الجديدة بكل سهولة عن طريقة الموقع الرسمي tajnid، تابع معنا الخطوات التالية لتتعرف على طريقة بالخطوات:

قم بالذهاب إلى موقع بوابة القبول الموحد الرسمي.

اضغط على “الاستعلام عن أسماء المرشحين في الوظائف التابعة للوزارة”.

اختر “كتابة البيانات”.

اكتب البيانات الشخصية الخاصة بك.

اضغط على “عرض نتيجة الاستعلام”.

خطوات استكمال الإجراءات وحجز موعد المقابلة الشخصية

في حالة إرسال رسالة القبول الخاص بك عبر الجوال، سيوجد بالرسالة الرابط الذي ستستكمل به الإجراءات قم بالضغط عليه وهذا الرابط هو tajnidreg.mod.gov.sa، ثم قم بعمل الخطوات التالية لاستكمال الإجراءات: