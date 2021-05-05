نادي الإبل نجح في المهرجان وننتظر إنشاء مستشفيات الإبل ومراكز مكافحة العبث

نوه بدعم القيادة للابل .. الأمير سلطان بن تركي :

والدي وجه بتسبيل 25 فحل من منقياته الطيبة لأهل الابل.

كتب – حمد الجمهور

وجه صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود بتسبيل فحول من منقياته الطيبة لأهل الابل الراغبين بتحسين إنتاج ابلهم والاستثمار فيها .

وقال صاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن محمد بن سعود أن توجيهات والده تنبع من حرصه على أن يستفيد أهل الابل وخاصة أهل البادية من الاستثمار في الإنتاج والاستفادة من مردوده المالي عند البيع بما يعود عليهم بالخير والنفع وهذا سر سعادته وفرحه حفظه الله حيث سبل الأمير تركي 25 فحل من منقياته بمختلف الألوان ومنها فحول تم استعارتها لأهل البادية.

وعد الأمير سلطان بن تركي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي ينظمه نادي الابل سنوياً برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله دعم لأهل الابل وفتح مجالات أرحب للاستثمار فيها سواء من أهل البادية أهل الابل القدماء أو المستثمرين في البيع والشراء .

وقال سموه الاستثمار في الابل أصبح وجهة يقصدها رجال الأعمال للدخول في استثمارات الابل المتعلقة في الإنتاج ومن ثم البيع بأسعار مرتفعة تبلغ الملايين خاصة مع تطور مهرجان الملك عبدالعزيز للابل وإقامة مهرجانات الابل في المناطق التي وافق سمو ولي العهد على إطلاقها.

وبين سموه أن والده الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير يمتلك أفضل سلالات الابل من عشرات السنيين في مختلف الألوان وتضم أفضل الفحول الطيبة في العالم وهو يسعد عندما يأتيه من أهل الابل من يرغب في الإنتاج من فحول منقياته ويتيح ذلك عبر فحول خصصها لهم للاستثمار في إنتاج فحوله النادرة وقد استفاد الكثير من أهل البادية وباعوا انتاجهم بمبالغ مليونية وهذا مما يسر ويفرح الوالد حفظه الله .

وكشف الأمير سلطان بن تركي أنه يمتلك المغاتير والصفر التي يعشقها بشكل كبير ولديه مزرعة انتاج تعد من أهم المزارع المنتجة بما تضمه من نوادر الابل الصفر والفحول الطيبة ولا أنسى فضل والدي الأمير تركي بمنحي السلالات الطيبة من الابل ووالدي الأمير سلطان بن محمد الذي قدم لي 30 بكره صفراء هدية من سموه سلمه الله .

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