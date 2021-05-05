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عمر شويل - جدة إجازة عيد الفطر المبارك 1442، كل عام وحضراتكم بخير أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك لعام 1442 ونبدأ في استقبال عيد الفطر المبارك، ولهذا فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن مواعيد أجازة عيد الفطر المبارك 1442 للقطاعين العام والخاص وهو ما سوف نتناوله في هذه المقالة، حيث يحتفل المسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها بعد انتهاء شهر الخير شهر رمضان المبارك بقدوم عيد الفطر المبارك ويكون في الأول من شوال من كل عام.

موعد أجازة عيد الفطر المبارك 1442 في السعودية للقطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأيام التي يحصل فيها الموظفين في القطاعين العام والخاص على أجازة عيد الفطر المبارك والتي ستكون كالتالي:-

* أجازة القطاع العام تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24 رمضان وتنتهي بنهاية يوم الاثنين الموافق 5 شوال.

* القطاعين الخاص وغير الربحي، فسوف تبدأ الإجازة لهم بنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان ولمدة 4 أيام، مؤكدة على أنه يجب على صاحب العمل وفقاً للفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في السعودية ضرورة التقيد بها.

وقد شرع الله عز وجل للمسلمين كل عام عيدين الأول وهو عيد الفطر المبارك ويكون بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، والثاني هو عيد الأضحى ويكون في أثناء مناسك الحج، ويستحب للمسلم خلال تلك الفترة أن يدخل البهجة والسرور على المحتاجين فقبل صلاة عيد الفطر المبارك يجب عليه أن يقوم بإخراج زكاة الفطر، كذلك يستحب أن يدخل السرور والبهجة على أهل بيته من أجل الاحتفال بهذا العيد السعيد، ويمكن التعرف على أجازة عيد الفطر المبارك بالتفصيل كما يلي:-

وتنوه وزارة الصحة السعودية على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة باتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير احترازية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.