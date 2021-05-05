نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخريج دفعة جديدة .. شروط التقديم وخطوات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت كلية الملك فهد الأمنية تخرج 1590 طالب، وهو الأمر الذي ترتب عليه زيادة عدد الأفراد الراغبين في الالتحاق بالكلية، كما أصبح البحث واسعًا على محركات البحث، وفي مقدمتها جوجل في الساعات الأخيرة لمعرفة كافة المعلومات للتقديم من شروط وطريقة التسجيل في واحدة من أعرق الكليات الأمنية في بلاد الحرمين الشريفين.

في السطور المقبلة سنتعرف على تفاصيل حفل تخريج الطلاب من الكلية الملك فهد الأمنية ، بالإضافة إلى شروط وخطوات التسجيل لدى كلية الملك فهد الامنية التقديم للحصول على وظائف مستقبلية مناسبة ورواتب مميزة كما هو المتعارف عليه في الكليات الأمنية والعسكرية في المملكة العربية السعودية.

تخريج دفعة جديدة كلية الملك فهد الأمنية

شهد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يوم الإثنين 3 مايو 2021 م الموافق لـ 21 رمضان 1442 هـ إقامة حفل تخرج لعدد 1590 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية ، وهم دفعة جديدة من رجال الأمن من الضباط الجامعيين وهي دفعة 50، بالإضافة إلى تخرج الدفعة 62 من الطلاب من الحاصلين على شهادة البكالوريوس.

أيضًا أعلن تخرج الدفعة التاسعة والدفعة العاشرة من برنامج التدريب الأمني، وفي أثناء الحفل قام مدير عام الجامعة بإلقاء كلمة وقد قام بتهنئة الطلاب بمناسبة التخرج، وقد دعى في النهاية للطلاب والخريجين بالتوفيق.

كما أن الحفل شهد عرضًا عسكريًا تضمن مسيرة الخريجين، بالإضافة إلى مراسم تسليم راية الكلية من الشخص ذو رتبة الرقيب السلف ليقدمها إلى الرقيب الخلف، مع أداء قسم الولاء والطاعة.

شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

أعلنت كلية الملك فهد التابعة لوزارة الداخلية السعودية أن على الراغبين في الالتحاق يجب أن يتوافر بهم عددًا من الشروط للتقديم ، وهي:

أن يكون الطالب المتقدم حاملًا لـ الجنسية السعودية، من الأصل والمنشأ، من الممكن استثناء الشخص الذي نشأ مع والده في فترة خدمته خارج البلاد.

لابد أن يكون الطالب قد أتم عامه الـ 22، وألا يزيد عن 30 عامًا في وقت التقديم.

يجب أن يكون الطالب لائق طبيًا، بحيث يكون خاليًا من الأمراض المعدية أو العاهات الجسمية أو العقلية.

كما يجب أن يكون حاصلًا على المؤهلات النظامية التي يتم طلبها في التخصصات الجامعية التي تم الإعلان عنها، وأن يكون حاصلًا على تقدير “جيد” بحد أدنى من أحد الجامعات السعودية أو تكون شهادة معادلة مقبولة في وزارة التعليم العالي.

لابد أن يكون الشخص حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد تم الحكم عليه في جريمة منافية للشرف والأمانة.

أن يكون طول الشخص لا يقل عن 168 سم.

ألا يكون متزوج من امرأة أجنبية.

لابد أن يجتاز الاختبارات التقويمية والمقابلة الشخصية.

ألا يكون الشخص تم تعينه في أحد الوظائف الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية أو الوظائف العسكرية.

لابد أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية بانتظام كلي، ويكون تخرج من أكثر من عام.

في الإطار الأمني أيضًا، طرحت وزارة الدفاع السعودية مجموعة وظائف للرجال والنساء، بالإضافة إلى فتح باب القبول والتسجيل للخريجين في الوزارة، للحصول على امتيازات وظيفية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 للقضاء على البطالة.

طريقة التسجيل في كلية الملك فهد

أعلنت الكلية أن طريقة التسجيل هي:

الدخول على الموقع الرسمي للكلية . عليك الضغط على “تسجيل طلب جديد”. ثم يكون عليك الضغط على “خريجي الجامعات”. عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها. يجب إرسال كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم. في النهاية اضغط على “حفظ الطلب”.

لمعرفة المزيد عن شروط التقديم وطريقة التسجيل يمكنك مشاهدة هذا الفيديو

نبذة تاريخية

كليه الملك فهد الامنيه هي كلية أمنية تابعة للحكومة السعودية، وقد تم تأسيسها في ديسمبر من عام1935م وكان ذلك موافقًا لشهر رمضان عام 1354هـ، وموقعها في العاصمة السعودية الرياض.

تعمل الكلية على تدريب الطلاب على الحياة الأمنية حيث تقوم بتعليمهم كيفية حماية أمن والعمل على استقرار الدولة، على أن يحصل الطلاب على شهادة بكالوريوس في العلوم الأمنية.

بعد التخرج يمكن للخريجين العامل في جميع أجهزة الشرطة وفي وزارة الداخلية، ويتم توزيعهم في أنحاء المملكة العربية السعودية.

في سياق الحديث عن الوظائف في القطاع الأمني داخل المملكة العربية السعودية أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية، عن طرح مجموعة من الوظائف، والتي يمكن متابعة مستجداتها وأحدثها، للحصول على وظيفة في قطاع مميز داخل المملكة.

الخاتمة

بهذا نكون أوضحنا مراسم حفل تخرج الدفعة الجديدة من كلية الملك فهد الأمنية، كما عرضنا شروط كلية الملك فهد الامنية للتقديم وأهمها الجنسية السعودية واللياقة البدنية، وأيضًا كيفية التسجيل التي تكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة الأمنية المرموقة.