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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية زمزم للأعمال الخيرية وأهم برامجها في المقال التالي
عمر شويل - جدة جمعية زمزم للأعمال الخيرية، تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من الجمعيات الخيرية والبرامج التطوعية للمواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحتاجين في المملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك الجمعيات هي جمعية زمزم الخيرية التي تعتبر واحدة الجمعيات العريقة بالسعودية في تقديم خدمات الخير للمحتاجين بمختلف أنواعها خاصةً الرعاية الصحية وتعمل الجمعية تحت إشراف الشئون الاجتماعية السعودية ومع التوسع في برامج جمعية زمزم الخيرية تم السماح بإضافة النساء للعمل بتلك الجمعية وأنشطتها المختلفة.
جمعية زمزم للأعمال الخيرية
تسمح جمعية زمزم بقبول الكثير من المتطوعين لخدمة المحتاجين بجميع المجالات المقدمة من الجمعية حيث تشجع بتلك البرامج على المشاركة في أعمال الخير والتطوع لمساعدة الغير كما وتسمح الجمعية للمتطوع بأن ينشئ حساب خاص به على الجمعية لتقديم خدماتها في مجالات جمعية زمزم الخيرية وخاصةً مجال الرعاية الصحية.
مجالات جمعية زمزم الخيرية
من خلال موقع جمعية زمزم الخيرية يمكن التعرف على مجالات جمعية زمزم المقدمة ومنها:
- مشروع العيادات المتنقلة.
- وتقدم خدمة زيارة المريض في المنزل.
- وخدمة المستلزمات الطبية المطلوبة.
- وأيضًا خدمة العيادات المتنقلة.
- وكذلك مشروع الصيدلية الخيرية.
- مجال العلاج الخيري.
التسجيل كمتطوع في جميعة زمزم
ولإنشاء حساب متطوع في جمعية زمزم:
- على المستخدم أن يتجه لفتح الموقع الإلكتروني الخاص ب جمعية زمزم الخيرية.
- تظهر صفحة الجمعية الرئيسية قبل التسجيل ويجب على المستخدم أن يقوم بفتح خدمة تطوعك خير وبعدها التوجه لإنشاء حساب متطوع.
- وبعد ذلك تظهر الصفحة الخاصة بتسجيل البيانات في جمعية زمزم الخيرية وهي عبارة عن اللقب واسم المستخدم والمجال الذي يرغب التطوع به وتحديد الجنسية وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة.
- يجب أن تسجل كافة البيانات المطلوبة من المستخدم لإتمام عملية التسجيل في جميع زمزم بنجاح.
- بعد الانتهاء من كتابة تلك البيانات يجب تسجيل بيانات للتواصل مع المتطوع.
- تحديد كلمة سر مناسبة وقوية وقراءة الشروط والموافقة.
- وفي النهاية النقر على مربع التحقق ومن ثم إنشاء.
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