نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية زمزم للأعمال الخيرية وأهم برامجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة جمعية زمزم للأعمال الخيرية، تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من الجمعيات الخيرية والبرامج التطوعية للمواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحتاجين في المملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك الجمعيات هي جمعية زمزم الخيرية التي تعتبر واحدة الجمعيات العريقة بالسعودية في تقديم خدمات الخير للمحتاجين بمختلف أنواعها خاصةً الرعاية الصحية وتعمل الجمعية تحت إشراف الشئون الاجتماعية السعودية ومع التوسع في برامج جمعية زمزم الخيرية تم السماح بإضافة النساء للعمل بتلك الجمعية وأنشطتها المختلفة.

جمعية زمزم للأعمال الخيرية

تسمح جمعية زمزم بقبول الكثير من المتطوعين لخدمة المحتاجين بجميع المجالات المقدمة من الجمعية حيث تشجع بتلك البرامج على المشاركة في أعمال الخير والتطوع لمساعدة الغير كما وتسمح الجمعية للمتطوع بأن ينشئ حساب خاص به على الجمعية لتقديم خدماتها في مجالات جمعية زمزم الخيرية وخاصةً مجال الرعاية الصحية.

مجالات جمعية زمزم الخيرية

من خلال موقع جمعية زمزم الخيرية يمكن التعرف على مجالات جمعية زمزم المقدمة ومنها:

مشروع العيادات المتنقلة. وتقدم خدمة زيارة المريض في المنزل. وخدمة المستلزمات الطبية المطلوبة. وأيضًا خدمة العيادات المتنقلة. وكذلك مشروع الصيدلية الخيرية. مجال العلاج الخيري.

التسجيل كمتطوع في جميعة زمزم

ولإنشاء حساب متطوع في جمعية زمزم: