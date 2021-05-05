نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول وزارة الدفاع عبر رابط بوابة القبول الموحد // رابط استعلام أسماء المقبولين في وزارة الدفاع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اليوم الأربعاء 2021/05/05 الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد التابعة لوزارة الدفاع السعودية، عن نتائج قبول وزارة الدفاع 2021، والتي كانت قد تم الإعلان عنها يوم 2021/04/23 من الشهر الماضي، عبر رابط بوابة التجنيد واليوم تم إعلان المقبولين مبدئياً على الوظائف “جندي ، رقيب” من الرجال والنساء، ودعت الوزارة المقبولين مبدئياً إلي استكمال إجراءات القبول والحضور في الموعد والتوقيت المحدد للمقابلة، مع اتخاذ إجراءات السلامة التي تنص عليها إجراءات وزارة الصحة السعودية، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً على الوظائف.

رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1442

أولاً يجب التنويه على أن القبول المبدئي لا يعني القبول في الوظائف بصفه نهائية لذا يجب على المقبولين استكمال الإجراءات المطلوبة للقبول النهائي، وتقديم المستندات المطلوبة للمراجعة للتأكد من البيانات المسجلة ومراجعتها مع الجهات ذات الشأن ومن يثبت عدم تطابق البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الصلة سيتم استبعاده فوراً والمعروف أن رابط الاستعلام عن النتائج الخاصة بوظائف وزارة الدفاع هو رابط بوابة القبول الموحد.

استعلام نتائج القبول المبدئي

الدخول على رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

الضغط على أيقونة استعلام نتائج وزارة الدفاع.

تسجيل رقم الهوية الوطنية والبيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على زر أستعلام من تم قبوله سوف تظهر له رسالة “تم ترشيحك”.

إعلان نتائج قبول وزارة الدفاع

تهيب وزارة الدفاع بكل من وصلته رسالة نصية بالقبول المبدئي أن يلتزم بالحضور في الموعد المحدد له في الرسالة النصية التي وصلته، وأن يكون مرتدياً للكمامة وأن يكون مثبت تطبيق توكلنا على جواله، وعليه تحضير المستندات المطلوبة للتحقق من البيانات.

وزارة الدفاع السعودية

تعمل وزارة الدفاع السعودية من حين إلي أخر على إعلان عن وظائف شاغرة بفروعها المختلفة المتواجدة في أنحاء المملكة وتسعى لأن تستقطب أفضل الشباب والفتيات السعوديون للخدمة بها وفق ضوابط وشروط يتم وضعها من قبل اللجان المتخصصة ويتم الترشيح عن الوظائف بعد المراجعة والتدقيق ويكون ذالك بكل شفافية وفق ضوابط صارمة يتم تحديدها حتى يأخذ كل من تقدم للوظائف على حقه كاملاً من حيث فرص الترشيح.