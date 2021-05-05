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عمر شويل - جدة طريقة حساب النسبة الموزونة جامعة الطائف 2021 بالخطوات، يهتم طلبة الثانوية العامة في المملكة بحساب النسبة الموزونة الخاص بجامعة الطائف، وهي واحدة من أهم الجامعات الحكومية في المملكة التي يسعى الطلبة للالتحاق بها والتي تم إنشائها في عام 2003 لتكون كلية تابعة لجامعة أم القرى ثم تم إطلاقها كجامعة تشمل العديد من الكليات والتخصصات.

حساب النسبة الموزونة جامعة الطائف

حساب النسبة الموزونة لجامعة الطائف هي تلك النسبة التي يحصل عليها الطالب وتؤهله للالتحاق بأحد الكليات التابعة لجامعة الطائف سواء الأدبية أو العلمية أو الإنسانية. وتشمل النسبة الموزونة الدرجات التي يتحصل عليها الطالب في المرحلة الثانوية في كل من:

اختبارات الثانوية العامة

درجات الاختبارات التحصيلية.

درجات اختبار القدرات العامة.

طريقة حساب النسبة الموزونة جامعة الطائف 2021 بالخطوات

طريقة حساب النسبة الموزونة للالتحاق بجامعة الطائف بكلياتها العلمية والأدبية والإنسانية من خلال الدخول على موقع الجامعة والتعرف على النسب المطلوبة في كل كلية ويمكن اتباع الخطوات التالية لمعرفتها:

التوجه على موقع جامعة الطائف الإلكتروني بوابة القبول الانتقال إلى نسب القبول من الشريط العلوي. الضغط على حساب النسبة الموزونة. احتيار المسار وهو عبارة عن اختيار الكلية من القائمة. كتابة درجة الثانوية العامة. إدخال درجة اختبار القدرات. إدخال درجة اختبار التحصيلي. الضغط على حساب النسبة الموزونة.

جامعة الطائف

تقع جامعة الطائف في مدينة الحوية شمال الطائف على طريق المطار، وتقدم جامعة الطائف من خلال العديد من الكليات في التخصصات العلمية والأدبية والإنسانية، خدمات التعليم الجامعي، كما تقدم خدمات الدراسات العليا وكذلك المنح الخارجية التي تقدمها الجامعة لغير السعوديين وفق مجموعة من الشروط ومنها الحصول على شهادة الثانوية العامة ومصادقتها، وأن يكون الوافد لديه جواز سفر ساري، واللياقة الطبية وتزكية من جهتين للالتحاق بالجامعة.