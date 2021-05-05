نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم إعانة البحث عن عمل وقرار الموافقة عليه وتعرف على شروط استحقاقه وأهدافه في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنظيم إعانة البحث عن عمل وقرار الموافقة عليه وتعرف على شروط استحقاقه وأهدافه، لقد تم الموافقه عن طريق جلسة مجلس الوزراء السعودي أثناء اجتماعه يوم أمس الثلاثاء عن طريق الإتصال المرئي على تنظيم اعانة البحث عن عمل، وكان ذلك برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” ، فلقد أصبح هذا القرار الجديد الذي تمت الموافقة عليه من أكثر الأمور التي يبحث عنها العديد من المواطنين داخل المملكة ليتمكنوا من التعرف على تفاصيل أكثر، ولهذا السبب سوف نقوم اليوم بشرح تفاصيل عن تنظيم الإعانة وهدفها، وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها.
تنظيم إعانة البحث عن عمل
حيث أن تنظيم إعانة البحث عن عمل يهدق إلى التنظيم لصرف الإعانة والقيام بتحديد الأشخاص الذين يستحقوا الحصول عليها، والعمل على تقديم المساعدة لهم حتي يتم الحصول على عمل مناسب، مع القيام بتحديد حقوق الأطراف التي لها علاقة والتزامتهم ومسؤولياتهم، ومبلغ الإعانة سوف يكون 2000 ريال سعودي بشكل شهري، وسيستمر ل12 شهر هجري، وتبدأ الشهور من تاريخ الموافقة على طلب المتقدم، كما يجب وقف صرف إعانة البحث عن عمل عن المستفي بصورة مباشرة عند أي من الحالات التالية:
شروط الحصول على الاعانة
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
- أن يكون مقيماً داخل المملكة العربية السعودية بصورة دائمة .
- ألا يقل عمره عن عشرين عام ، ولا يزيد عن خمس وثلاثين عاما.
- ألا يكون المستفيد موظف داخل القطاع الخاص أو القطاع العام.
- أن يكون لديه القدرة على العمل.
- ان يكون لا يحصل على معاش تقاعدي.
- ألا يكون مستحقاً لأي تعويض ضد التعطل عن العمل.
- ألا يكون طالباً في أي مرحلة من التعليم أو مدربا في مرحلة التدريب .
- يجب أن لا يكون عنده نشاط تجاري.
- ألا يكون لديه دخل ثابت مساوي لإعانة البحث عن العمل المستحق له أو أكثر منه.
- ألا يكون مقيم داخل دار رعاية اجتماعية.
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