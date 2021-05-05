نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن أوضح عن صدور نتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن صدور نتائج الأهلية الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، حيث أن تم الايضاح على أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من حساب المواطن للدعم المادي التحقق من الأهلية وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن، ولذلك تم الإعلان على أن تم إيداع الدعم في الدفعة الماضية الخاصة بشهر أبريل الماضي حوالي 1.9 مليار ريال مخصص الدعم المادي وهذا للمواطنين السعوديين المكتملة طلباتهم، ولذلك تم الإعلان على أن قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الماضية حوالي 10.4 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي.

إجمالي التعويضات المدفوعة :

أعلن برنامج حساب المواطن على أن قد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية قد بلغ حوالي 20 مليون ريال سعودي مخصص، حيث أن تم الايضاح على أن إجمالي برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية منذ انطلاقته حوالي 94 مليار ريال سعودي منها 704 ملايين ريال سعودي تعويضات عن دفعات سابقة.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أوضح علي أن 76% من المستفيدين من الدعم المادي المخصص الدفعة الماضية، ولذلك تم الإعلان عن أن قد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة حوالي 1052 ريال سعودي، حيث أن قد بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد وتابع شملهم.

نسبة أرباب الأسر:

أوضح برنامج حساب المواطن على أن نسبة أرباب الأسر قد بلغ حوالي 92% أما بالنسبة ربات الأسر قد بلغت نسبتهم 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات حوالي 43% ولذلك تم الايضاح على أن قد شكلت نسبة الذكور المستقلون حوالي 57% ولذلك أن 85% من إجمالي المستقلين لكي يتم الحصول على الاستحقاق الكامل، ولذلك قد حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي الشهري.

بالإضافة إلى ذلك أن قد بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 168 ألف مستفيد ومستفيدة، ولذلك تم التأكيد على أن مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين والمستفيدات الرئيسين من الدعم المادي المخصص، ولذلك قمنا من خلال موقع ثقفني قمنا بعرض نسبة أرباب الأسر المستفيدين من الدعم المادي، ولذلك تم الايضاح إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة.