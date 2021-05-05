نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع برقم الهوية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع هو من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المتقدمين للتجنيد في القوات المسحلة بالمملكة العربية العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية استكمال باقي طلبات التقديم في هذه التجنيد والذهاب إلي أداء المقابلة الشخصية والخضوع إلي اختبارات الرياضة والكشف الطبي.

نتائج القبول في وزارة الدفاع 1442

إعلنت القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية عن فتح باب التقديم في التجنيد لكل من النساء والرجال وقد أوضحت الوزارة بإنة تم الإعلان عن نتائج القبول في التجنيد إلكترونياً علي موقع بوابة القبول الموجد وذلك لأن يتم التسهيل علي المتقدمين أثناء القيام بالاستفسار عن النتيجة.

شروط التسجيل في وزارة الدفاع

وضعت إدارة القبول في وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بوضع العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم عملية القبول في التجنيد حيث تتلخص هذه الشروط في النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.

يجب إن يكون المتقدم قد ولد ونشأْ مع أسرتة في المملكة.

إن لا يقل العمر عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها علي الأقل.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك.

إن لا يكون قد تم الحكم علية في السابق بالقضايا الجنائية أو القضايا العسكرية.

إن لا يكون يعمل في القطاع العام أو الخاص.

يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة غير متزوج أو سبق لهم الزواج من شريك غير سعودي.

الاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب عليك القيام بها وذلك لأن تقوم بالاستفسار عن نتيجة القبول في التجنيد وتكون هذه الخطوات في النحو التالي: