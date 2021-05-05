نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون رسوم إدارية من مصرف الراجحي بفترات سداد مرنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون رسوم إدارية من اهم التمويلات التي اعلن عنها مصرف الراجحي حديثا بالمملكة عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، كما اعلن المصرف أيضا حديثا عن بطاقات الراجحي الائتمانية والحصول علي 500 ريال شهريا و التمويل الشخصي الذي يصل إلي 5 مليون ريال والحصول عليه بكل سهوله، والآن سوف نقوم بشرح التمويل عن طريق سداد المديونية بالتفصيل واهم مميزاته وكيفيه الحصول عليه بكل سهوله.

تمويل شخصي بدون رسوم إدارية

التمويل الشخصي الجديد الذي اعلن عنه المصرف يكون معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة لجميع الأقساط الحالية والدفعات الأخيرة والتي تتمثل في أجمالي المبلغ علي المستفيد والمستحق سداده وتكون مساويه للقيمه الحالية لدفعات التمويل المتاح ويكون في التاريخ الذي يكون فيه التمويل أو أول دفعه تكون متاحه للعميل، كما اعلن المصرف عن مده الاستحقاق تكون المدة المتفق عليها في العقد بين الطرفين مع تاريخ بداية التمويل وانتهائه، كما اعلن المصرف عن بداية عروض التمويل والتي تبدأ من الآن وتنتهي في 31 مايو 2021.

مميزات تمويل سداد المديونية

كما اعلن المصرف عن اهم مميزات التمويل والتي سوف نوضحها لكم بالتفصيل من خلال النقاط الأتية:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

التمويل يمكن الحصول عليه بدون رسوم إدارية.

فترات سداد مرنه ومريحه وتصل إلي 60 شهر.

السرعة والسهولة في أتمام جميع الإجراءات الخاصة بالحصول علي التمويل.

أمكانية تأجيل أول قسطين من التمويل.

أمكانية الاستفادة من أي منتج تمويلي اخر مقدم من المصرف.

يمكن للعميل توحيد جميع الالتزامات الخاصة في تمويل واحد.

لا يشترط وجود تمويل للحصول علي التمويل.

تمكين العميل من من خدمه السداد المبكر في أي وقت.

التمويل يشمل فئه العملاء المتقاعدين.

مبلغ التمويل يصل إلي 2500000 ريال.

يتم الإعفاء من المديونية في حاله الوفاة لا قدر الله.

يطبق في التمويل جميع الشروط والأحكام.

كيفيه الحصول علي تمويل سداد المديونية

كما اعلن مصرف الراجحي عن طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل مقابل سداد المديونية وهو عن طريق الذهاب إلي احد فروع مصرف الراجحي في المملكة أو التواصل علي رقم 8001241222.