نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع tajnidreg mod gov sa اسماء المرشحين والمرشحات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1442 هو ما نقدمه لكم في هذه المقالة لمعرفة كافة تفاصيل وزارة الدفاع نتائج القبول، فقد قامت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية فجر يوم الاربعاء الموافق 5 مايو بالإعلان عن توفر رابط استعلام نتائج قبول وزارة الدفاع 1442 لمعرفة اسماء المقبولين والمقبولات في التجنيد الموحد السعودي، تابعونا لمعرفة رابط بوابة القبول التجنيد الموحد 1442 لمعرفة اسماء المرشحين والمرشحات.

رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1442

قامت وزارة الدفاع السعودية بالإعلان رسميا عن امكانية معرفة اسماء المقبولين والمقبولات من خلال بوابة القبول والتجنيد الموحد وقامت بتوفير الرابط المباشر للتعرف علي اسماءهم وهذا بالإضافة إلي بعض الارشادات الهامة التي يجب علي المقبولين والمقبولات اتباعها.

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يتم الاستعلام عن وزارة الدفاع نتائج القبول إلكترونيا بكل سهولة ويسر وهذا من خلال التوجه إلي رابط بوابة القبول الموحد والاستعلام باستخدام رقم الهوية الخاص بالمتقدم او المتقدمة

استعلام نتائج قبول مبدئي بوابة التجنيد الموحد

قم بالدخول علي رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد. قم بتسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لها. التوجه إلي “استعلام نتائج وزارة الدفاع”. قم بكتابة رقم الهوية الخاصة بالمتقدم في الخانة المخصصة لها. قم بكتابة البيانات المطلوبة بالكامل. اضغط علي رز استعلام. إذا كنت من المقبولين في وزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد ستظهر لك رسالة “تم ترشيحك”.

وزارة الدفاع نتائج القبول

ما ظهر هو فقط نتائج القبول المبدئي في وزارة الدفاع وهذا لا يعني الحصول علي الوظيفة حتي هذه اللحظة، حيث يجب علي كافة المرشحين والمرشحات استكمال اجراءات التقديم علي وظائف تجنيد وزارة الدفاع، كما عليهم العمل علي تقديم جميع المستندات المطلوبة وإلا يتم استبعاد المترشح.

الاوراق المطلوبة لمرشحين التجنيد الموحد

بطاقة الهوية الوطنية والتي يجب أن يكون سارية. صورتين من بطاقة الهوية الوطنية. اصل شهادة المؤهل التعليمي يشترط مصادقة وزارة التعليم على الشهادة. صورتين من شهادة المؤهل التعليمي. 8 صور 4*6 حديثة. صورة من السجل المدني. نموذج المراجعة مطبوع ورقيا من موقع أبشر الإلكتروني.

تابعونا لمعرفة اي جديد حول اسماء المرشحين والمرشحات في وظائف التجنيد الموحد بالمملكة العربية السعودية واجراءات القبول النهائي.