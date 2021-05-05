قسط مبالغ حتي 2 مليون بدون كفيل وبأقل راتب السعودى والمقيم والمتقاعد

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عمر شويل - جدة قسط مبالغ حتي 2 مليون بدون كفيل تمويل شخصي يقدمه بنك البلاد للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً كما يمكن للمواطن المتقاعد الاستفادة من هذه المنتج بأقل راتب وبتسهيلات عديدة وأقساط ميسرة ومجدولة ، ويعتبر بنك البلاد من أهم وأكبر البنوك الرائدة في القطاع الاقتصادي والذي يقدم مجموعة متنوعة ومختلفة من المنتجات التمويلية والعروض البنكية التي تلبي الاحتياجات المالية للأفراد من كافة الجنسيات والشرائح الاقتصادية بالإضافة إلى تقديم عروض تمويلية مصممة خصيصاً لتلبي الاحتياجات المالية للشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية.

قسط مبالغ حتي 2 مليون بدون كفيل من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد تمويل شخصي نقدى فورى بدون كفيل بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتي 2 مليون ريال سعودي وذلك بأقل راتب للمواطن السعودي والمقيم والمتقاعد أيضاً ، كما يوفر بنك البلاد التمويل بإمتيازات عديدة وخيارات للسداد ميسرة ومرنة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخري للعملاء ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح بدون كفيل لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متاح لدى بنك البلاد متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة ومجدولة حتي 60 شهر. يمكن للمواطن السعودي والمقيم أيضاً الحصول على التمويل الشخصي بأقل راتب. لا يحتاج العميل الي وجود كفيل أو ضامن للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي بنك البلاد. إجراءات سريعة وفورية لاستكمال طلب الحصول على تمويل بنك البلاد بدون كفيل. يقدم بنك البلاد للأفراد داخل المملكة العربية السعودية عرض قسط مبالغ حتي 2 مليون بدون كفيل وذلك من خلال خطوات سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة. يتيح البنك للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت وذلك طبقاً لأحكام وضوابط مؤسسة النقد العربي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل بأقساط تتناسب مع الراتب الشهري للعميل. يتيح البنك للعملاء فرصة تأجيل قسط من كل عام. يمكن للأفراد الحصول على تمويل إضافي من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية. يوفر بنك البلاد التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للعاملين في قطاع البنوك المحلية. يقدم البنك التمويل بتسهيلات عديدة للعملاء المتقاعدين.

كيفية التقديم على طلب تمويل بنك البلاد بالتقسيط وبدون كفيل

يمكن للأفراد التقديم على طلب قسط مبالغ نقدية حتي 2 مليون بدون كفيل المتاح لدي بنك البلاد في المملكة العربية السعودية عن طريق الرابط الإلكتروني الرسمي لتمويل بنك البلاد وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب.

كما يمكن أيضاً التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي البنك عن طريق زيارة أحد فروع بنك البلاد المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

شروط الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد