اكثر من ٩٨ زيارة للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

دوت الخليج – على بن زيد

كثفت الصحة في الاحساء زياراتها الرقابية للتاكد من تطبيق الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشات الصحية الخاصة، وذلك استمراراً لجهودها للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

حيث تركز الجولات الميدانية على اقسام ومخالفات مستهدفة؛ الفرز البصري، تطبيق الاجراءات الاحترازية

تهدف الى رفع مستوى التزام المنشآت من تطبيق الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

اهابت (الصحة) بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الانظمة الصحية، والاجراءات والتدابير الوقائية المعتمدة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.