نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية والأوراق المطلوبة ومدة الحصول علي القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض السيارة الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ليس الأول من المنتجات التمويلية التي تحظي بهتمام عدد كبير من المواطنين والمواطنات في جميع محافظات المملكة، ومن منطلق توفير كافة الإجراءات وتزليل كافة العقابات أمام عملاء البنك، يسعى البنك بشكل دائم ومستمر إلى تطوير جميع الخدمات التي يقدمها وجعلها يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية( التسليف والادخار سابقا) والذي تنتشر الكثير من فروعه في جميع مدن السعودية، حيث تحاول أدارة البنك طرح منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي، وقد سلطا الضوء في عدد من المقالات السابقة عن خدمات كثيره يقدمها بنك التسليف منها الاستعلام الخاص بالمتبقي من القرض وفي السطور التالية سوف نعرض لكم كافة شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية وهي الشروط الواجب توافرها للحصول علي هذا القرض وأيضا سوف نتعرف علي الأوراق المطلوبة فتابعونا.

شروط تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية السعودي

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية أشكال عده للتمويل منها قرض 60 الف ريال وغيرها من التمويلات الأخري، ولابد من أن نسلط الضوء علي أهداف هذا القرض والتي أعلنتها أدارة البنك مثل تشجيع المواطنين والمواطنات على العمل الحر وذلك يساعد في تحسين حياة المواطن وتوفير دخل إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وطبيعي يكون الحد من الائتمان غير الرسمي من اهم هذه المميزات هذا كله فضلا عن خفض نسبة البطالة.

الأشخاص الذين متاح لهم الحصول علي هذا القرض هم: موظفين براتب 14 ألاف وأقل والعاطلين عن العمل وبدون راتب، كما يجب استكمال مراحل الطلب وشروطه والتي سوف نذكرها تباعا، أما بخصوص الشروط هي:

أن يكون طالب التمويل سعودي/ ــــــة الجنسية. ألا يقل العمر عن 20عام هجرياً ولا يزيد عمر العميل أو الكفيل عن 60 عام هجري عند التقديم للمدنيين و65 عام هجري للمتقاعدين. ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بقرض آخر. ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال. أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل. اجتياز الفحص الائتماني. ألا تتجاوز مدة التمويل 60 شهر. وجود رخصة قيادة سارية المفعول. عدم وجود مخالفات مرورية. التسجيل في إحدى شركات توجيه المركبات المعتمدة التأمين على المركبة.

الأوراق المطلوبة لتمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

قبل التنوية عن ما هي المستندات المطلوبة للحصول علي هذا التمويل لابد أن تعلم عزيزي العميل انك لابد أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة عن طريق الموقع الرسمي ببنك التنمية الاجتماعية السعودي، ويكون الحد الأدنى لهذا التمويل يكون 150 الف ريال وتكون قيمة الرسوم لا تتجاوز 4000 ريال ويتم أضافتها إلى القيمة الإجمالية للتمويل، وتكون المستندات المطلوبة هي:

الهوية الوطنية

العنوان الوطني

رقم الحساب المصرفي (الآيبان) للمتقدم

رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر

رخصة السياقة

رخصة السياقة (لتمويل السيارات)

والجدير بذكر أن أدارة البنك قد نوهت أن وقت أعلان نتيجة الطلب سواء بقبول التمويل أو رفضة يكون في غضون أسبوع إلى 24 يوم من تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني.