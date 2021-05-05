نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات و تحذيرات وزارة التجارة السعودية الجديدة منها التحذير من بيع أجهزة الاتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرارات و تحذيرات وزارة التجارة السعودية 1442، دعت وزارة التجارة السعودية جميع المنشآت التجارية المختلفة بالمملكة العربية السعودية على أن تمنع كافة الممارسات التي تؤدي إلى تكدس وازدحام العملاء، من بينها اقامة حفلات الافتتاح المختلفة للمحلات، مع منع اقامة المسابقات التجارية، كما نوهت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة، إلى جانب هذا فقد حذرت الوزارة من توريد وبيع أجهزة الاتصالات المختلفة التي تخالف معايير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى ذلك فقد أكدت على استمرار العمل بالوزارة وتقديم الخدمات المختلفة للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1442.

قرارات و تحذيرات وزارة التجارة السعودية

حذرت هيئة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية من توريد وبيع كافة أجهزة الاتصالات المخالفة، وقد أوضحت هيئة الاتصالات عن الأجهزة المخالفة، وهي:

أجهزة الاتصالات التي لم يتم ترخيصها.

مقويات شبكات الاتصالات الغير نظامية.

وعلى غرار هذا فقد أتاحت هيئة الاتصالات خدمة تراخيص الأجهزة الإلكترونية من خلال رابط موقعها الرسمي الإلكتروني، حتى يتمكن من خلال تلك الخدمة كافة الموردين والمصنعين الاستعلام عن مطابقة الأجهزة للمعايير والمواصفات الفنية قبل أن يقبلوا على تصنيعها أو استيرادها.

كما ان الجهات المعنية وضعت حدًا لتلك المخالفات بتطبيق الغرامات والعقوبات على المخالفات تصل إلى قيمة 5 مليون ريال سعودي، وتعتمد القيمة على نظام الاتصالات المستخدم.

استمرار العمل بخدمات وزارة التجارة السعودية في إجازة عيد الفطر

هذا وقد أكدت الوزارة على استمرار آلية العمل بجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمستفيدين في خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك على مدار الساعة لكل من الشركات والمؤسسات والأفراد، وهذا وفقًا لاهتمام الوزارة بتذليل الصعوبات والعوائق المختلفة للعملاء ولحماية المستهلكين.

وقد أوحت وزارة التجارة العقوبات على المنشآت المخالفة، وهي الغرامات المالية، والإحالة للنيابة العامة، بالإضافة إلى إغلاق المنشآت لمدة تصل إلى الستة أشهر.