نقطة عسكرية تقع شرق مدينة جدة .. حل سؤال اليوم مسابقة أبو ناصر 1442

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عمر شويل - جدة نقطة عسكرية تقع شرق مدينة جدة … آخر نقطة عسكر فيها الملك المؤسس وهو يقود مسيرة التوحيد، كان هذا مضمون سؤال اليوم الذي طرحه رئيس هيئة الترفية المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي تكملة لمسابقة أبو ناصر الرمضانية 1442 المُقامة بالمملكة العربية السعودية نسبة لقدوم شهر رمضان المبارك، لذلك سوف نتولى الإجابة على هذا السؤال في حيثيات هذا المقال، كما سنتعرف على العديد من المعلومات الهامة حول هذه النقطة العسكرية المقصودة.

ما هي نقطة عسكرية تقع شرق مدينة جدة؟

تقع شرق مدينة جدة … آخر نقطة عسكر فيها المؤسس وهو يقود مسيرة التوحيد… وقال بعدها «لقد مضى يوم القول، ووصلنا إلى يوم البدء في العمل»

كان هذا نص سؤال مسابقة أبو ناصر الرمضانية التي بدأها المستشار تركي آل الشيخ بمناسبة قدوم شهر رمضان، مما أدى إلى كثرة عمليات البحث لمعرفة الإجابة الصحيحة ليتمكنوا من الفوز في المسابقة، وتسهيلاً على كافة الباحثين المشتركين بالمسابقة فإن الإجابة الصحيحة هي النقطة العسكرية “أبرق الرغامة“.

أصبحت النقطة العسكرية “أبرق الرغامة” في الوقت الحالي أحد أهم وأبرز المعالم السياحية التي تقع في شرق مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، كما كانت قديماً واحدة من أهم الممرات التجارية التاريخية التي تصل بين مدينة جدة ومدينة مكة المكرمة، ولهذا السبب قام الملك “عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود” أمرة جنوده بأن يعسكروا في هذا المكان عندما كان ذاهباً لتوحيد البلاد للمملكة العربية السعودية عام 1925م.

معلومات حول نقطة “أبرق الرغامة”؟

ما سبب تسمية أبرق الرغامة بهذا الاسم؟ يجول هذا السؤال في أذهان الكثير من الأشخاص عند سماع هذا الاسم، فبعد معرفة اسم نقطة عسكرية تقع شرق مدينة جدة سوف نتعرف على سبب تسمتها باسم أبرق الرغامة، سميت بذلك لكونها ملتقى الكثير من الطرق والمعابر السريعة التي تصل إلى أكثر من سبع دول مختلفة هما (دولة اليمن – دولة الإمارات العربية المتحدة – دولة قطر – دولة البحرين – دولة الكويت – دولة الأردن – دولة العراق).

كما تشتهر “أبرق الرغامة” بامتلاكها للكثير من المعالم الأثرية الكبرى نتيجة لوقوعها على وادي الرغامة الذي يشتهر بعذوبة مياهه وجمالها الخلاب، إلى جانب وجود حديقة الجوهرة التي تشتهر بكبر مساحاتها الخضراء وكثرة الأشجار والنخيل العالي، وعلاوة على ذلك فبها أيضاً متحف أبرق الرغامة أحد أهم وأشهر متاحف مدينة جدة ومركز الملك عبد العزيز الثقافي غيرها من المعالم الأثرية الهامة.

شروط وموعد مسابقة أبو ناصر 1442

طرح تركي آل الشيخ عدة شروط من الواجب الالتزام بها من قبل كافة المتسابقين ليتمكنوا من الفوز بجائزة المسابقة التي تُقدر بـ 20000 ريال سعودي في الساعة الواحدة صباحاً، لذلك سنعرض لكم هذه الشروط خلال النقاط التالية:

أولاً يقوم المتسابق بتفعيل زر المتابعة الخاص بحساب المستشار تركي آل الشيخ.

ومن ثم يقوم بعمل اقتباس لنص سؤال المسابقة ونشره عبر حسابة الشخصي.

وأخيراً يقوم بعمل بكتابة الهاشتاق الخاص بالمسابقة.

وبذلك نكون قد انتهينا من الإجابة على سؤال مسابقة اليوم استكمالا عملية الإجابة على أسئلة المسابقة، كما قمنا بسرد كافة البيانات والمعلومات التي تخص المعلم الأثري “أبرق الرغامة“، إلى جانب ذلك قمنا بعرض شروط وموعد المسابقة كما وضحها المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.