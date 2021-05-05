رابط الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل hrsd.gov.sa والمكرمة الملكية بالرقم المدني

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عمر شويل - جدة التسجيل والاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل التي يتم تقديم الطلب بها عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم المدني وذلك لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة والمطلقات وجميع الفئات التي تندرج تحت بند التأهيل، حيث يستظل المواطنين تحت ظل رعاية الوزارة للاستفادة من الخدمات المقدمة منها وخاصة الخدمات التأهيلية للمحتاجين.

خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الشروط

صرف رواتب الضمان الاجتماعي تكون للفئات المستحقة للزكاة والتي لها راتب شهري لا يكفي نفقات الحياة ويتم الصرف بشكل شهري في يوم 13 صرف رواتب التأهيل الشامل يتم الصرف للمعاقين والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ويتم استام الراتب بشكل شهري في يوم 26 صرف المساعدة المقطوعة يتم صرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي كمبلغ مقتطع يتم صرفه مرة واحدة في العام ويتحدد الموعد حسب الانتهاء من مراجعة البيانات.

إعانة التأهيل الشامل

هي خدمة اجتماعية تقوم بتقديمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد والاسر أصحاب الاحتياجات الخاصة أو المطلقات والمهجورات الذين ليس لديهم أملاك وليس لديهم مورد مالي، كما يكون للايتام نصيب من منظومة التأهيل الشامل وكذلك اصحاب الأمراض المزمنة والحوادث التي تعيق عن العم والكسب.

رابط الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل

يتم الدخول على رابط الوزارة للتأهيل. يقوم المستخدم بالحصول على المعلومات عن سبل الحصول على المساعدة. يقوم المستفيدي بكتابة رقم المستفيد. يتم كتابة الرقم القومي ورمز التحقق. يتم اختيار ايقونة “موافق” وسيتم عرض النتائج.

شروط التأهيل الشامل

يأتي الالتحاق ضمن هذا البند من بنود الضمان الاجتماعي للفئات التي تنطبق عليها شروط التأهيل، حيث يتمتع المؤهل بالعديد من المزايا والتي منها تقديم الدعم المادي والحصول على الأجهزة التعويضية وتخصيص عدد من الخدمات يخصص للمسجلين بالبرنامج نسب فيها، كالإسكان الصحة والحصول على خدمات أو سيارات للمعاقين، وتكون الشروط العامة كالتالي: