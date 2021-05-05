نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع والترشيح للتجنيد الموحد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع من الأمور التي يعتم بها الكثير من المواطنين، لمن قدموا طلب الالتحاق في التجنيد الموحد من الرجال والنساء، على الإعلان الذي نشرته الوزارة في بداية شهر رمضان، وقد أشار البعض لقيام الوزارة في الكشف عن نتائج الترشيح، وإرسال رسائل نصة على أرقام هواتف المتقدمين، لإعلام أسماء المرسحين والمرشحات في وظائف وزارة الدفاع بنتيجة قبول طلبهم وانه من ضمن المدعوين لاستكمال الاختبارات وتقديم المستندات وإجراء الفحص والكشف الطبي والمقابلة الشخصة التي ستحدد من سيتم قبوله على الرتب العسكرية.

استعلام نتيجة قبول وزارة الدفاع

وصل لبعض المتقدمين رسالة نصية تحتوى على كملة تم ترشيحك وهي يعني قبول هذا المشرح بشكل أولي، وانه يجب عليه الدخول على بوابة التجنيد الموحد للتعرف على حالة الطلب الخاص به، ومعرفة المتطلبات القادمة، وما هي الخطوات الخاصة باستكمال عملية الترشيح والحصول على الوظيفية العسكرية التي تم التقديم عليها، والتي كانت برتبة جندي أو رتبة رقيب، وكان التقديم على وزارة الدفاع متاح للرجال والنساء، من الرابط الرسمي بوابة التجنيد الموحد في القوات المسلحة السعودية.

رابط استعلام نتائج قبول وزارة الدفاع

يهتم المتقدمين على الوظائف العسكرية وخدمة الوطن، من من معرفة نتيجة وحالة طلبة الإلكتروني، وهل تم قبول الطل أم لا، أم أن الفرز لم يصبه، يتم استعلام نتائج قبول وزارة الدفاع من بوابة القبول الإلكترونية الرسمية ، والخطوات بسبة وهي: