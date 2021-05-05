نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على تمويل من منصة سلفة sulfah خلال دقائق حتى 10 آلاف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة من المنصات المعروفة في المملكة العربية، وهي تعتبر من أول المنصات التابعة للبنك المركزي، وهي عبارة عن تمويل شخصي يتم فيه استخدام التكنولوجيا المالية، وتم إطلاقها بشكل تجريبي لاستقبال طلبات التمويل من الأشخاص، ويبحث الكثير من المواطنين في المملكة في الفترة الأخيرة عن طريقة الحصول على تمويل من منصة سلفة، وكيفية الحصول على تمويل سريع من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة بهم دون الحاجة لنقل الراتب أو أي أمور معقدة تقوم بها بعض البنوك.

قرض منصة سلفة

يسعى المواطنون دائمًا إلى تلبية احتياجاتهم خصوصًا في ظل الظروف الحالية عن طريق طلب التمويل من موقع سلفة؛ لتحسين الظروف المعيشية لديهم، وتقدم المنصة إمكانية الحصول على تمويل سريع وطارئ من خلال التقديم بطريقة إلكترونية عبر المنصة، كما تعمل المنصة على تقديم التمويل بشكل مختلف، وتعتمد على التقنيات المالية من أجل رفع المستوى في التعاملات البنكية، وهي تجربة فريدة من نوعها.

مميزات منصة سلفة

متوافقة مع أحكام الشريعة.

طرق السداد سهلة.

طريقة الحصول على التمويل سهلة وبسيطة عن طريق المنصة، وسنتعرف على كيفية الحصول على التمويل فيما يأتي.

الإيداع فوري وسريع.

تمويل حتى 10000 ريال

ما هي شروط الحصول على التمويل من خلال منصة سلفة

على المتقدم لطلب التمويل أن يكون سعودي الجنسية فقط وليس مقيم بالمملكة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

بدون تحويل راتب.

لا تقل فترة عمل المواطن عن 6 شهور عند التقديم للتمويل في المنصة.

حد أدنى للراتب الخاص بالمواطن السعودي هو 3000 ريال سعودي.

كيفية الحصول على تمويل من منصة سلفة.

تمويل سلفة

منصة سلفة هى منصة معتمدة من البنك المركزي السعودي وتقدم حلولاً تمويلية سريعة جداً، حيث يمكنك الحصول على التمويل في دقائق معدودة وبمنتهى السهولة والأمان، بموافقة فوري على التمويل، مع التميز بحماية البيانات وخاصية التشفير عبر الإنترنت، ويتم إيداع تمويل منصة سلفة فوراً وقت اكتمال طلب المتقدم، مع اجود التقنيات المالية الحديثة.

طريقة الحصول على تمويل سلفة

طريقة الحصول على التمويل سهلة وسريعة ويمكن لأي مواطن سعودي التقديم فيها بكل سهولة وفي خلال ١٥ دقيقة فقط، وذلك باتباع الخطوات التالية:

يجب أولاً الدخول إلى منصة سلفة واتباع الخطوات.

ثم إنشاء حساب على منصة سلفة الكترونياً.

سيطلب 3 أشياء أساسية (رقم الجوال – البريد الإلكتروني – كلمة المرور ولا بد أن تتكون من 8 خانات).

ستصلك رسالة عبر الإيميل، قم بفتحها ثم تأكيد صحة البريد الإلكتروني.

هكذا تم التسجيل في الموقع، ثم بعد ذلك يمكنك طلب التمويل.

ادخل على أيقونة اطلب التمويل الآن.

قم بتحديد مبلغ التمويل الذي تريده.

ثم عليك اختيار فترة السداد.

عليك بعد ذلك تسجيل جميع البيانات الخاصة بك المطلوبة عبر المنصة.

سترفع الأوراق والوثائق المطلوبة منك على المنصة.

قم باستلام مبلغ التمويل، وسيتم الإيداع في حسابك.

ويمكنكم الاستعلام من خلال رقم خدمة العناية بالعملاء 920000327 الخاص بالمنصة.