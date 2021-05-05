نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وزارة الدفاع 1442 القبول الموحد ورابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج وزارة الدفاع 1442، أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن ظهور نتيجة وظائف وزارة الدفاع، والتي قد كان تم الإعلان عنها سابقاً عبر موقع الوزارة على تويتر، وظل الذين قدموا للالتحاق بالوظائف منتظرين ظهور النتائج، على أمل أن يلتحقوا بالمؤسسة العسكرية بالمملكة العربية السعودية، وينالوا شرف الانضمام إلى الجيش السعودي، وتم اليوم الأربعاء الإعلان عن نتيجة القبول الموحد، وذلك عن طريق بوابة التجنيد الموحد 1442، للاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع لعام 1442،

رابط نتائج قبول وزارة الدفاع

منذ إعلان وزارة عن ظهور النتيجة، وبدأ الشباب الطامح في الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، في المملكة العربية السعودية، البحث عن رابط وزارة الدفاع 1442 القبول الموحد، حتى يتمكنوا من معرفة النتيجة الخاصة بهم، وفيما يلي نستعرض آلية معرفة النتيجة، وطريقة الحصول عليها من خلال الرابط الرسمي لوزارة الدفاع 1442.

آلية الحصول على نتيجة وزارة الدفاع للرجال والنساء

يتم الدخول على رابط بوابة القبول الموحد من خلال محرك البحث جوجل.

قم بالضغط على تسجيل دخول.

اختر أيقونة “خدمة الاستعلام عن أسماء المرشحين”.

في حالة دخولك على حسابك وقمت بالضغط على أيقونة استعلام ولم يظهر اسمك هناك احتمالين.

لم يتم ترشيحك بعد وكل ما عليك فعله أن تدخل بعد فترة وتستعلم من جديد لأن أسماء المرشحين تنزل تباعاً.

أو أنه لم يتم قبولك للترشح للوظيفة.

نتائج قبول وزارة الدفاع

يتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبولهم في وزارة الدفاع، وذلك لمن اجتاز المقابلة الشخصية، وانطبق عليه كافة الشروط والضوابط الموضوعة من قبل وزارة الدفاع السعودية، وتكون الرسالة النصية عباراه عن رسالة بعنوان “تم ترشيحك”، ويجب التنبيه أن نتيجة القبول بوزارة الدفاع للرجال والنساء، تتم على مراحل ودفعات، لذلك من يصله الرسالة ويدخل لكي يستعلم عن نتيجته، ولم يجد اسمه أو أن حالة الطلب فارغة، لا يقل هذا معناه أنه لم يتم فحص الطلب بعد، وكل ما عليك فعله هو الدخول للاستعلام مرة أخرى بعد فترة قليلة.