فلكيان: عيد الفطر يوم الخميس المقبل وفقاً للحسابات الفلكية

بلادي – الرياض :

أكد مختصان في الفلك أن يوم الخميس المقبل سيكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث إن الحسابات الفلكية تشير إلى تعذر رؤية هلال شوال يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن العمليات الحسابية تشير إلى أن رمضان سيكتمل ويكون 30 يوماً، ليكون بذلك يوم الخميس الذي يوافق الـ 13 من مايو أول أيام عيد الفطر.

وأضاف الزعاق أن القمر سيغيب قبل الشمس فجر يوم الثلاثاء (29 رمضان) ولم يولد بعد، وحينذاك لا وجود لجرم القمر البتة فوق الأفق بعد المغيب، وسيمكث قرابة 40 دقيقة يوم الأربعاء.

فيما أكد المتخصص في الفلك الفيزيائي ملهم هندي، أن رؤية الهلال يوم الـ 29 من رمضان ستكون مستحيلة، وذلك لغروب الشمس قبل ولادة الهلال، بينما ستكون الرؤية ممكنة يوم الـ 30 من رمضان، ولكن بصعوبة.

وأوضح أن الدول التي تأخر رمضان فيها قد يكون الشهر لديهم غير مكتمل لوجود احتمالية لرؤية الهلال، مبيناً أنه يمكن رؤيته يوم الأربعاء بالتليسكوب في الدول العربية وبالعين في الأمريكيتين.