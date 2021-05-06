نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي والاستفادة من الدعم النقدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي السعودي والذي يمكن المواطنين من الحصول على الدعم النقدي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمواطنيها من محدودي الدخل وغيرها من الفئات الأخرى التي يتم تحديدها وفقاً للخطة التي وضعتها الحكومة السعودية من أجل القضاء على الفقر، ويعد دعم الضمان الاجتماعي أحد الآليات والأنظمة الهامة داخل المملكة وله دور هام في رفع المكانة الاجتماعية المواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم، ويعمل على التصدي والقضاء على حالات الفقر والعوز والعمل على الارتقاء الاقتصادي بالمملكة في مختلف الجوانب، ويقدم الضمان العديد من البرامج النقدية للمحتاجين والفئات الملحقة للدعم لتعينهم علي أعباء الحياة وترفع الأثقال المعيشية عن كاهلهم، وتأتي كل تلك البرامج تنفيذًا لأوامر الملك سلمان وولي عهده الكلمة الأمير الشاب محمد بن سلمان، ويتم تنفيذ الأوامر من الجهات المعنية بالضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل، وتعمل الوزارة جهوده لتوصيل الدعم لكافة المستحقين له.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

وضع الضمان الاجتماعي ووزارة العمل عدة شروط يجب أن تتوافر في الفرد حتى يتمكن من صرف معاشات الضمان الاجتماعي، وتلك الشروط هي:

أن يكون الفرد سعودي المنبع.

أن يكون من الأفراد المسن داخل المملكة بشكل دائم.

أن يكون من الأسر محدودة الدخل والفقراء.

إلا يزيد راتبه الشهرى عن ٣ آلاف ريال سعودي.

عليه تقديم كافة المستندات التي تفيد دخله الشهرى.

إلا يمتلك الفرد أي عقارات أو أراضي.

إذا كان من ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة عليه أن يقدم كافة الأوراق والمستندات التي تفيد ذلك من الجهات الطبية المعنية.

في النهاية نود أن نوجه الشكر والعرفان لكافة القيادات الرشيدة والحكومة داخل المملكة العربية السعودية بسبب مجموعتها العظمية للحد من حالات الفقر والحاجة والعوز والعمل على توفير حياة كريمة مرفهة لكافة المواطنين.