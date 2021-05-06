نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول في وظائف وزارة الدفاع للخريجين عبر بوابة القبول الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف وزارة الدفاع للخريجين بالمملكة العربية السعودية والتي تم الإعلان عنها من فترة ليست وجيزة، حيث تم فتح باب التقديم في الوظائف الخاصة بوزارة الدفاع وتقدم العديد من المواطنين السعوديين لهذه الوظائف عبر بوابة القبول الموحد التابعة للوزارة، وهذه الوظائف تشمل الرجال والنساء وتم الإعلان عن رتبتي جندي ورقيب، والهدف من هذه الوظائف هو الالتحاق بالخدمة العسكرية وذلك عن طريق التجنيد الموحد، كما نوفر لكم أهم الأمور التي يجب أن تتم في المرحلة المقبلة وخاصة للأفراد الذين تم قبولهم في الوظائف المعلن عنها وطريقة الاستعلام عن نتائج القبول ومعرفة أسماء المرشحين للوظائف إلكترونياً، كما أنه من الجدير ذكره أن وزارة الدفاع سوف تعمل على إرسال رسالة نصية لجميع المقبولين في الوظائف والذين استولت فيهم شروط القبول على الهواتف النقالة الخاصة بهم.

نتائج القبول في وظائف وزارة الدفاع

وللاستعلام عن نتائج القبول يجب على المتقدم أن يقوم بالدخول على بوابة القبول الموحد وإدخال رقم الهوية الخاص به، وسوف يظهر أمامه على الشاشة أسماء المقبولين في الوظائف والإجراءات المتبقية التي يجب عليهم القيام بها خلال الفترة المقبلة، حيث يجب عليه أن يقوم بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني من أجل الحصول على موعد للحضور إلى المقابلة الشخصية واستكمال باقي الإجراءات.

ومن الجدير ذكره أن عملية القبول في الوظائف سوف تتم على عدة مراحل ودفعات، لذا إذا كنت أحد المتقدمين ولم تصلك رسالة بعد فلا تقلق وانتظر قليلًا أو قم بالدخول على بوابة التجنيد من خلال استخدام الإنترنت للتعرف إذا كان اسمك مندرجًا تحت قائمة المستفيدين من عدمه، ومعرفة كافة التفاصيل والإجراءات المطلوبة.