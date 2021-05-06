إجازة عيد الفطر في السعودية 2021 موعد صلاة العيد 1442 .. «الموارد البشرية» تصدر بيانًا هامًا

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عمر شويل - جدة إجازة عيد الفطر في السعودية 2021 تهم كافة المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية لاسيما تختلف إجازة عيد الفطر في السعودية بالقطاع العام عن القطاعين الخاص وغير الربحي، باحثين عن موعد صلاة العيد 1442 حيث أن عيد الفطر 2021 هو ثاني عيد يأتي وسط انتشار فيروس كورونا وقلق الجميع من الاختلاط وانتشار الوباء، لذا تحرص المملكة على توسيع أماكن إقامة صلاة عيد الفطر 2021 في المساجد والجوامع والساحات العامة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

إجازة عيد الفطر في السعودية 2021

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة عيد الفطر في السعودية 2021 للقطاع الحكومى العام، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 24 رمضان، وتنتهي بنهاية يوم الإثنين 5 شوال.

بينما تأتي إجازة عيد الفطر في السعودية 2021 للقطاعي الخاص وغير الربحي، من نهاية يوم الثلاثاء 29 رمضان ولمدة 4 أيام، على أن يلتزم صاحب العمل بحكم الفترة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

موعد صلاة العيد في السعودية 1442

أفاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، موعد صلاة العيد في السعودية 1442 يكون بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة، على أن يكون موعد صلاة العيد في المملكة الساعة 5:53 دقيقة صباحًا، مشددًا على الإجراءات الاحترازية والوقائية في المساجد للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد بما يضمن الحماية من الوباء الذي يهدد حياة البشرية، وفي الوقت ذاته إقامة صلاة عيد الفطر في موعدها والفرحة تعم على كافة إرجاء المملكة العربية السعودية.

عيد الفطر 2021

تسود حالة من الفرحة والسعادة مع قدوم عيد الفطر 2021 فيترقبه المسلمون كل عام بعد انتهاء أعظم شهور السنة شهر رمضان الكريم، ويحتفل الصغير والكبير بقدوم عيد الفطر، وإقامة صلاة عيد الفطر جماعة من السنن المستحبة ولكن مع انتشار الوباء يمكن إقامتها في المنزل لحماية المواطنين.