نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج وزارة الدفاع إعلان نتائج القبول المبدئي عبر بوابة القبول الموحد tajnid.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج وزارة الدفاع، تتم خلال الساعات الأخيرة عمليات بحث مكثفة لمعرفة نتائج القبول لوظائف وزارة الدفاع، التي أعلنت عنها في وقت سابق للرجال والنساء، وتقوم وزارة الدفاع السعودية كل فترة بالإعلان عن وظائف عسكرية بمختلف مناطق المملكة، ضمن خطة المملكة لتوفير وظائف للمواطنين السعوديين، في ظل رؤية 2030 للتحديث والتطوير وتحسين مستوي معيشة الفرد السعودي، من خلال وظائف تضمن له الدخل الثابت والمناسب، وخلال السطور التالية نوضح لكم رابط استخراج نتائج القبول لوظائف وزارة الدفاع، وطريقة استخراجها إلكترونياً بالخطوات.

رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع

الدخول على الموقع الإلكتروني “tajnid.mod.gov.sa“.

تسجيل بيانات المتقدم على وظائف وزارة الدفاع.

الضغط على استعلام نتائج القبول.

تظهر نتيجة القبول وتفاصيل المستندات المطلوبة للمراجعة.

تحديد موعد المراجعة للمقبولين على الرابط.

نتائج قبول وزارة الدفاع

تم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي لوزارة الدفاع 1442، عبر رابط القبول الموحد وزارة الدفاع، وعلى الأسماء المقبولة التوجه للمراجعة في الموعد المحدد لمراجعة المستندات، للأماكن التي تم تحديدها للمراجعة مع الالتزام بارتداء الزي الرياضي، وارتداء الكمامة وتحميل تطبيق توكلنا لضمان الدخول واستكمال إجراءات القبول.

وزارة الدفاع السعودية

من الوزارات السيادية التي تتبع مباشرةً خادم الحرمين الشريفين، وقائدها ولي العهد محمد بن سلمان، ويتبعها عدد أربعة أفرع رئيسية وهي ” القوات البرية، القوات البحرية، القوات الجوية، قوات الدفاع الجوي”، وتعتبر من أهم الوزارات التي تستحوذ على نحو نصف عدد العسكريين، فهي تعمل على حماية البلاد من أي تهديد خارجي أو اعتداء على حدود البلاد.

وظائف وزارة الدفاع

تهتم وزارة الدفاع بالإعلان عن وظائفها بالطريق الإلكتروني، من خلال بوابة القبول الموحد، ضمن تحول الخدمات بالمملكة العربية السعودية للتحول الرقمي، خاصةً مع ما تشهده البلاد والمنطقة حالياً من انتشار فيروس كورونا، لذلك تقوم الوزارة بالإعلان عن وظائفها وتحديد رابط إلكتروني للتسجيل عليها.