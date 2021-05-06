نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وشروط التقديم في المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نكتب لكم في هذه المقالة كافة التفاصيل حول كيفية الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة بالنسبة لملايين المواطنين السعوديين المستحقين، ولكن قبل ذلك دعونا نوضح لكم بعض المعلومات عن مقطوعة الضمان الإجتماعي، فالمساعدة المقطوعة هي أحد أبرز وأهم البرامج التي تدعم المواطن السعودي والأسر السعودية بمبالغ مالية مقطوعة بشكل سنوي من أجل مساعدته في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة والتخفيف عنه، ومن الجدير بالذكر أن المواطن المستحق والمنطبقة عليه كافة الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية له 35 ألف ريال حد أقصى من المساعدات، وإذا كان موظفاً لا بد أن يمر عليه عامان من تاريخ آخر دفعة مالية وفي حالة ما إذا كان عاطلاً يُمكنه أخذ دعم مالي بشكل سنوي، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” سنجيب على أكثر الأسئلة شيوعاً والتي تتعلق بالمساعدة المقطوعة حيث سنوضح لكم موعد نزول مقطوعة الضمان وأبرز شروط التسجيل فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

لكي يتسطيع المواطن أو الأسرة السعودية الإستفادة من الدعم المقدم من برنامج المساعدة المقطوعة يجب عليها أولاً التأكد من تطابق الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ونوضحها لكم كالتالي:

أولاً لا بد أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

ثانياً يبلغ من العمر 35 عام أو أكثر.

ثالثاً لا يمتلك سجلات تجارية.

رابعاً راتبه الشهري لا يتعدى 2000 ريال سعودي.

موعد صرف المقطوعة

حتى وقت كتابة مقالنا هذا لم تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أي أخبار من شانها تحدد الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة لكافة المواطنين المستفيدين والمستحقين في حسابتهم البنكية، وسنكتب لكم مقالات أخرى حتى نوضح لكم كافة التفاصيل وآخر المعلومات حول موعد نزول المقطوعة أو أي أخبار وتفاصيل أخرى.