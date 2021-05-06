نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب في بنك الراجحي 1442 للمقيمين والمواطنين من خلال الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب في بنك الراجحي 1442 يقدم بنك الراجحي العديد من المزايا للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث انه أشهر مصرف قائم علي الشريعة الإسلامية في السعودية، ولذلك يبحث الكثير عن طرق فتح حساب مصرفي في بنك الراجحي سواء كان حساب جاري الراجحي أو توفير، كما أنه يوفر فرص القروض سواء كان قرض شخصي أو قرض سيارات أو عقارات، ولذلك من المفضل أن يكون لديك حساب في بنك الراجحي، ولكي تتمكن من فتح حساب يجب عمل الخطوات الآتية:

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي 1442

الدخول إلى موقع بنك الراجحي، النقر على كلمة “إنشاء حساب” سوف ينقل العميل إلى الصفحة الحديثة التي يتواجد بها الكثير من شروط الخصوصية، ثم الضغط على الموافقة.

ثم يجب إدخال كافة البيانات المتطلبة في الجوانب الفارغة.

سوف يظهر كود التحقق الذي يتكون من سبعة أرقام، يجب وضعه في الخانة المتواجدة في الأسفل، ثم الضغط على كلمة “التالي”.

سوف يتم ظهور نافذة تسأل العميل إذا كان يرغب في إنشاء حساب جاري دون الذهاب إلى المصرف من خلال الحساب على منصة ابشر، ثم الضغط على كلمة نعم، واستكمال الخطوات الباقية.

عند ظهور الصفحة يجب إدخال الرمز الخاص بالتحقق المرسل على رقم الهاتف أو على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، وبعد ذلك النقر على كلمة التالي.

سوف يذهب العميل مباشرة إلى صفحة حديثة، يجب بعد ذلك استكمال البيانات الرئيسية كالمكان، والحالة الاجتماعية، والعنوان، والبريد الإلكتروني.

يجب اختيار حالة العمل إذا كان العميل طالب أو موظف، ثم اختيار مصدر الدخل الخاص به.

بعد إتمام الاختيار واستكمال كافة البيانات، يجب النقر على كلمة التالي.

سوف ينتقل إلى الصفحة الحديثة، وبعد ذلك تدوين الاسم الخاص بالمستخدم الذي يرغب به وكلمة السر، والنقر على كلمة التالي.

يتم التحقق من كافة بيانات العميل على منصة أبشر، فعند اكتمال كافة التأكيد، سوف يتم الفتح للمعلومات الخاصة بالحساب في بنك الراجحي.

تمويل شخصي الراجحي بدون تحويل راتب

وافق مصرف الراجحي على مجموعة من الشروط التي يمكن بموجبها للأفراد التمتع بقروض شخصية دون تعديل الراتب، وهذه الشروط هي على النحو التالي:

يتم تحديد المبلغ الخاص بالتمويل بناءً على الراتب الشهري للمقترض.

يجب ألا يقل الراتب عن 1،900 ريال ليحق للعميل الحصول على التمويل.

الحد الأقصى لفترة السداد المالي 60 شهرًا.

يجب تحويل راتب العميل قبل تقديم الطلب.

ليس هناك رسوم للتكافل.

يبدأ هامش الربح السنوي من 3.68٪ ويحسب على أساس الأرصدة المتناقصة، وتبدأ تكلفة التمويل من 3.12٪.

قرض ميسّر للمتقاعدين يصل إلى 50،000 ريال سعودي

استيفاء مؤهلات المتقاعدين بالكامل.

دفع 3 أشهر مقدماً

في ختام هذا المقال ذكرنا لكم طريقة عمل حساب في بنك الراجحي للمقيمين 1442 من خلال الإنترنت، نتمنى أن نكون تحدثنا عن كل شيء متعلق بهذا الشأن.