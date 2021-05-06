نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442 والتقديم للحصول على المساعدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إحسان الخيرية 1442 ، يسارع الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية إلى اغتنام هذه الأيام المباركة لذا يبحثون عن رابط المنصة التي تم أنشائها خصيصاً للعمل الخيري، فيبحث عنها المتبرعين الراغبين في توفير الدعم لعشرات الآلاف من الناس خلال هذا الشهر المبارك، وعلى الجانب الآخر يبحث المحتاجون عنها حيث يمكنهم الاستعانة بها للتغلب على مصاعب الحياه كالفقر وغيرة هذا ويوجد الكثير من المتبرعين اللذين يمكنهم تحسين الظروف المعيشية للكثير من المحتاجين، وهنا على سبيل التيسير عليكم نقدم لكم طريقة التسجيل في جمعية إحسان الأشهر في المملكة العربية السعودية على الإطلاق.

ما هي طريقة التسجيل في منصة إحسان؟

طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية، يتساءل الكثير عن الأشخاص اللذين يحق لهم التسجيل داخل منصة إحسان 1442، فيتاح التسجيل للأفراد المتواجدين داخل المملكة من المواطنين أو المقيمين حتى يتثنى لهم الاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها المنصة، وإليكم طريقة التسجيل بمنصة إحسان:

أولاً، يتم الدخول إلى منصة منصة احسان الخيرية والضغط على أيقونة التسجيل التي توجد أعلى يسار الصفحة.

ثانياً، ثانياً، اضغط على إنشاء حساب وعلي الفور قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة عنك منها:

الاسم. البريد الإلكتروني. رقم جوالك ورمز التحقق.

ثالثاً، بعدها قم بالنقر على “إنشاء حساب جديد” حتى تتمكن من إنشاء الحساب.

رابعاً، ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به من أجل تفعيل الحساب الخاص بك.

خامساً، تستطيع الدخول لحساب المستخدم ومن ثم تستطيع الاطلاع على الخدمات التي يمكن الحصول عليها.

هل هناك شروط يجب توافرها من أجل التسجيل في منصة إحسان؟

استجابةً لتساؤلات الكثير من داخل المملكة العربية السعودية حول الشروط الواجب توافرها من أجل التسجيل داخل منصة إحسان الخيرية للاستفادة من خدماتها. افاد المسئولون بأن التسجيل متاح لكل الأفراد داخل إطار المملكة العربية السعودية دون قيود لتسهيل وصول الخدمات إلى الجميع، تجدر الإشارة إلى أن المنصة تقدم الكثير من الخدمات منها استعراض الحالات التي يتاح التبرع لها ومعرفة قيمة التبرعات المناسبة لكل حالة من الحالات فضلاً عن بيات نسبة التبرعات التي تم بالفعل التبرع لها، ومعرفة المبلغ المطلوب التبرع به ليكفي الحالة كل احتياجاتها، من ناحية أخرى، يتوجب على المتبرع أن يكون لديه وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني سواء بطاقة ماستر كارد او فيزا ويتاح الدفع من خلال آبل بي.

ما هي منصة إحسان الخيرية ؟

تم تدشين المنصة بدلية من شهر رمضان المبارك وذلك لرغبة الكثير في فعل الخير خلال هذا الشهر المبارك وكسب الثواب العظيم والأجر من الله سبحانه وتعالى، فربما تكون سبباً في فك كرب الكثير ممن هم بحاجة إلى من يشعر بألمهم وما يمرون به من مصاعب سواء كانوا ممن يعانون من سوء الظروف المعيشية أو من المرضي أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى ان إطلاق جمعية إحسان الخيرية كان تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حيث كان في الصف الأول من المتبرعين لمبلغ مالي ضخم يقدر بعشرين مليون ريال سعودي، ومن ثم توالت التبرعات بشكل هائل لتبلغ حتى اللحظة الراهنة ما يقدر بحوالي نصف مليار ريال سعودي خلال فترة قصيرة نوعاً ما.

كيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442؟

إن كنت قد سبق لك التسجيل في المنصة وترغب في تسجيل الدخول بنفسك إلى بوابة إحسان الإلكترونية لتتابع التعرف على الخدمات التي تقدمها المنصة، فيتاح اتباع الخطوات التالية بشكل تفصيلي:

أولاً، بعد الدخول على الموقع الرسمي للمنصة يتم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

ثانياً، يمكنك كتابة رقم الجوال الخاص بك وإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله لك عبر البريد الإلكتروني.

ثالثاً، يتم النقر على “إرسال رمز التحقق وكتابة الرمز الذي يُرسل إليك عبر الجوال”.

اخيراً، بعد اتمام الخطوات السابقة تستطيع تصفح المنصة بسهولة ويسر لاستعراض الخدمات المتاحة لدي المنصة الخيرية.