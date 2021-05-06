نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على قرض بنك الرياض بقيمة 200 ألف ريال بالخطوات وفائدة 1% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل المملكة على الوقوف دائماً مع المواطنين في الظروف التي تمر بها البلاد من إجراءات شديدة لمنع تفشي جائحة كورونا، كما تقدم المساعدة لكافة المواطنين والأشخاص الذين يلجئون إلى البنوك بغرض تمويل مشاريعهم بقروض ميسرة، ونذكر أن بنك الرياض أعلن منذ مدة من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عن قروض يتم منحها للأشخاص، وهذه القروض تصل حتى 200 ألف ريال بدون أي تحويل للراتب، ومن أهم البنوك 4 بنوك تعمل على منح القروض بدون تحويل راتب، ونذكر من خلال موقعنا ثقفني أهم البنوك التي تقدم قروض ميسرة.

البنوك التي يمكن تقديم القروض:

بنك الرياض قرض مؤجل وهو واحد من أفضل بنوك القروض في المملكة العربية السعودية بنك الراجحي أحد أفضل البنوك التي تعطي تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الإنماء يعطي قرض 200 ألف بدون تحويل راتب قرض من تمويل كارد من أفضل المصادر التي تعطيك قرض بدون تحويل راتب

ويعتبر بنك الرياض والراجحي من أكثر البنوك التي تعطي قرض للسعوديين ولغير السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية بدون تحويل راتب بقيمة تصل إلى 200 الف ريال ، و يعد أكثر ما يميز بنك الرياض عن باقي البنوك السعودية، حيث تتنافس البنوك في المملكة العربية السعودية على تقديم تمويلات متعددة للمواطنين المقيمين على أراضي المملكة بشرط أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتختلف التمويلات عن بعضها البعض فهناك تمويلات بضمان العقارات وهناك تمويلات التورق الشخصي وتمويلات للسيارات، ولكن في هذا المقال سوف نقدم لكم كل ما يخص تمويل بنك الرياض للتسوق الشخصي والشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل وأهم مميزات التمويل الشخصي من بنك الرياض.

مميزات تمويل بنك الرياض:

يعد تمويل بنك الرياض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يمكن الحصول على قرض بقيمة 200 ألف ريال سعودي للسعوديين و 150 ألف ريال للمقيمين. تصل فترة سداد القرض إلى ثمانية وأربعون شهراً، مع خيارات السداد المرنة التي يقدمها البنك. لا يشترط للحصول على القرض تحويل الراتب. تكون قيمة الرسوم الإدارية في حدود 1% من قيمة التمويل أو 2000 ريال سعودي أيهما أقل. يمكن الحصول على القرض بدون رسوم تكافل. هامش ربح تنافسي حسب دخل العميل الراغب في الحصول على التمويل. يمكن السداد المبكر لقيمة القرض على أن تحتسب القيمة على أساس الفائدة المتناقصة لـ 3 شهور.

الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض:

هناك بعض الشروط التي وضعها مصرف الرياض للحصول على التمويل بدون تحويل راتب المقدم منه وهي كالتالي:

يجب أن يكون العميل المتقدم بطلب الحصول على القرض لا يقل عن ثماني عشر عاماً إذا كان من السعوديين، أو لا يقل عن 22 عاماً إذا كان من غير السعوديين المقيمين في المملكة. يجب أن يكون العميل المتقدم يعمل بجهة حكومية أو جهة خاصة أو أحدى البنوك المحلية. يجب أن يكون العميل السعودي المتقدم للقرض قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر بالعمل، أو سنة بالنسبة لغير السعوديين. يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب للعميل عن التقدم بطلب القرض هو عشرة الأف ريال سعودي.

كيفية الحصول على القرض إلكترونيًا من مصرف الرياض:

التقديم للحصول على قرض الـ 200 ألف ريال، تعبئة النموذج الموجود على موقع البنك الإلكتروني، ثم بعد الموافقة على طلب القرض سوف يقوم أحد موظفي البنك بالاتصال هاتفياً لتحديد موعد الذهاب للبنك لاستكمال باقي الإجراءات يتم عبر اتباع الخطوات التالية: