نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احجز واختار وحدتك السكنية من 5 مخططات جديدة في الرياض والمدينة المنورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار ما تقوم به حكومة المملكة من توفير العديد من المخططات للوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت سكني عن إطلاق 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف، وستتيح الحجز من خلال منصة سكني الإلكترونية، فقد أعلن برنامج “سكني” عن إضافة 5 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، ليصل إجمالي المُخططات التي تم طرحها عبر “سكني” إلى 223 مخططاً توفّر أكثر من 180 ألف أرض، ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.

تفعيل الحجز الإلكتروني:

وأوضح برنامج “سكني” في أخر بيانٍ صحفي له في يوم الثلاثاء الموافق 4/5/2021 في حضور عدد من المدراء ، أن البرنامج عمل على تفعيل الحجز الإلكتروني لـ 5 مخططات جديدة تم توزيعها على منطقتي الرياض والمدينة المنورة منطقة العلا وعفيف، حيث أضاف “سكني” 4 مخططات في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة هي مخططات “المحاش الشمالي” و”و/834″، و”و/930″ و” الميدان”، إضافة إلى مخطط “صوية” في محافظة عفيف بمنطقة الرياض، وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار “الأراضي السكنية” وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول على الرابط الإلكتروني لمنصة سكني تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

تسهيل الإجراءات على المواطنين:

ومن الجدير بالذكر أن برنامج سكني يعمل دائما على توفير الوحدات السكنية في عدة مناطق مختلفة بالمملكة في إطار خطة ورؤية المملكة 2030، وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار “البناء الذاتي” عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، بالإضافة إلى خدمة اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي “البناء الذاتي” وإصدار رخص البناء إلكترونياً عبر تطبيق “سكني” بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم ورفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-