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عمر شويل - جدة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية بالسعودية 1442هـ ، ينتظر الكثيرون في المملكة العربية السعودية اعلان الموعد المحدد لصرف المكرمة الملكية وراتب الضمان الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الخمسين في العطاء الخيري للكثير من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وصاحبة الدخل المحدود لإعانتهم على الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها وخاصة في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها المملكة من إنتشار ظاهرة فيروس كورونا المستجد.

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية سبل الراحة للمواطنين السعوديين من تقديم الدعم الخيري للحالات الأشد احتياجًا وصاحبة الدخل المحدود ورعايتهم المستمرة في حالة عدم وجود دخل شهري ثابت لهم يعينهم على تحمل أعباء الحياة المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية بالسعودية 1442هـ

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بتوفير العديد من الخدمات التي تخدم المواطن السعودي، وتوفر له الدعم المادي المُقدم من الوزارة وذلك وفقًا لرؤية المملكة لعام 2030 وذلك وفق لضوابط وشروط معينة يتم تحديدها للاستفادة من الدعم المادي المُخصص لهم.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية 1442هـ

حددت وزارة الموارد البشرية عدة ضوابط لابد من توافرها لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة، ومن هذه الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة مايلي:

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية أو من أي وأم سعوديين، ولا يقل عمره عن 30 عامًا.

لا يزيد الدخل الشهري للمُتقدم في حالة كونه رب أسرة عن 8000 ريال سعودي، والفرد لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

إقامة المستفيد داخل المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.

استحقاق للمرأة المطلقة والأرملة حق التقديم في حالة عدم وجود عائل لهن.

لابد من توافر بيان بالمرتب الشهري الخاص بالمُتقدم.

عدم امتلاك المستفيد عقارات أو سجلات

موعد صرف ٠الضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية

تستقبل وزارة الموارد البشرية طلب الحصول على الضمان الاجتماعي من المواطنين تحت خط الفقر، وبعد ذلك تحدد موعد الصرف الخاص بالضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية المقرر صرفه يوم الخميس الموافق 13 / 5 / 2021م.

ولكن من المحتمل تقديم موعد صرف الراتب مع موعد راتب حساب المواطن يوم الاثنين الموافق 10 / 5 / 2021م أما المكرمة الملكية فمن المفترض أنه سيتم صرفها مع راتب الضمان الاجتماعي 1442هـ.