طريقة الاستعلام عن موعد صرف وأسماء المستفيدين المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب فقط

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عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن طريقة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة القادمة من الضمان الاجتماعي برقم الطلب، ويتسائل العديد من المواطنين بالمملكة هل ستنزل لهم المساعدة المقطوعة هذا العام أم لا، حيث يوجد العديد من المواطنين الذين ينتظرونها منذ العديد من السنوات ويتمنون أن يتم صرفها لهم أخيرا هذا العام، تابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

لم يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 حتى الآن، وهذا ما يعني أننا ما زلنا في دائرة التوقعات، حيث إن المساعدة المقطوعة لا يتم إيداعها في تاريخ محدد من كل عام، بل يتم إيداعه وفقا لما تحدده الضمان الاجتماعي، ويتوقع بشكل كبير أن تنزل هذا العام في نهايات شهر رمضان المبارك 1442، هذا حتى يتسنى للمستفيدين الاستفادة من المساعدة في شراء احتياجاتهم الخاصة بالعيد.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين في المساعدة المقطوعة 1442

ويمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، حيث يجب عليك اتباع لاخطوات التالية للاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة هذا العام:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الرابط hrsd.gov.sa.

اضغط على “برامج الوزارة”.

اضغط على حساب المواطن.

سيتم فتح صفحة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

اكتب رقم السجل المدني الخاصة بك في الخانة المخصصة.

اكتب رقم التحقق الظاهر أمامك في خانة رمز التحقق.

اضغط على عرض لتظهر لك بيانات الاستعلام.

كما يمكنك الاستعلام هاتفيا من الرقم 19911.

شروط الاستفادة من مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

للاستفادة من مقطوعة الضمان الاجتماعي القادمة 1442 والتي يتراوح المبلغ الخاص بها من 10 آلاف ريال حتى 30 ألف ريال سعودي، يجب أن تتوفر بك عدة شروط وضعتها الجهة المسئولة عن صرف المساعدات المقطوعة للمواطنين، وهذه الشروط هي:

أن يكون المستفيد من المساعدة سعودي الجنسية.

أن لا يمتلك المستفيد من المساعدة أي نشاط تجاري أو عقارات (شقق، فلل).

أن يقل راتب الأعزب أقل من 3000 ريال سعودي، وفي حالة المتزوج أن يكون أقل من 8000 آلاف ريال تقريبا.

أسر الأرامل والمرضى والشهداء الذين لا يمتلكون مصدر دخل كافي لحياة كريمة.

وسننتظر معكم الإعلان عن نزولها رسميا خلال هذه الأيام، والتي نتمنى أن تصل لجميع المستحقين لها بإذن الله هذا العام، فلا تنسوا متابعتنا لكل جديد في موقعكم المحبوب دائما موقع ثقفني.