نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية: موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الموافق 5 مايو بالرد علي أحد الاستفسارات علي تويتر بخصوص موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، ونحن سنوافيكم بكل الأخبار الرسمية والتفاصيل المؤكدة حول موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للمستحقين والمستحقات بالسعودية، ولا ننسي رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

رد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، لابد من الانتظار الصرف آلي، ولا يوجد وقت محدد للصرف».

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

لم تقم وزارة الموارد البشرية السعودية بالإعلان عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي رسميا، لكن يتوقع أن يتم ايداع المساعدات المقطوعة قبل بداية اجازة عيد الفطر المبارك، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن موعد اجازة عيد الفطر المملكة العربية السعودية من خلال الحساب الرسمي علي تويتر.

شروط صرف المساعدات المقطوعة

أن يكون المتقدم سعودي من اب وام سعوديين.

أن يكون مقيما علي اراضي المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاما

ألا يمتلك اراضي او محلات تجارية او عقارات.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

يتضمن أن يكون مواطن سعودي عاجز عن العمل.

يتضمن الارامل والايتام ومن لا يتوافر لهم وثائق اثبات هوية سعودية لكن معهم بطاقات تنقل.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكنك الدخول علي رابط موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي والبدء في الاستعلام عن المساعدات المقطوعة مع اتباع الخطوات الموجودة بالفيديو اعلاه.

مقطوعة الضمان الاجتماعي

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