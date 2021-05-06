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عمر شويل - جدة توقيت صرف حساب المواطن 42 في رمضان 1442 بعد التعديلات الجديدة التي تمت من قبل العاملين على صرف الدعم الشهري للمواطنين السعوديين الذين تضمهم حزمة الشروط والضوابط التي تثبت أحقيتهم في الحصول على دعم برنامج حساب المواطن، هذا الدعم الذي توقف التسجيل به منذ عدة أشهر ليست بالقليلة ومن المنتظر خلال الفترة القادمة يتم الإعلان عن بدء التسجيل الجديد في الدعم وفقا إلي عدم ضوابط جديدة.

توقيت صرف حساب المواطن 42 في رمضان 1442 بعد التعديلات الجديدة

دعم حساب المواطن المالي الذي يصرف إلي الملايين في المملكة العربية السعودية من أهم أنواع الدعم النقدي الذي يصرف للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يساهم هذا الدعم على مساعدة الأسر التي بحاجة إلي المتوسطة الدخل والأقل دخلا، حيث لم يتبقى على صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن سوي أيام قليلة جدا للمستفيدين والمستوفين شروط الأهلية والاستحقاق، حيث يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين قبل عيد الفطر وبحسب ما هو متبع فإن فإن الصرف دائما يكون في يوم العاشر من الشهر الميلادي والذي يوافق في هذا الشهر الاثنين 10 مايو 2021م.



طريقة الاستعلام عن دعم الدفعة الجديدة

يتمكن من ينطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن الاستعلام عن الدفعة الجديدة من خلال إتباع



الدخول علي رابط حساب المواطن .

. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية.

النقر على أيقونة استعلام.

ثواني ويتم ظهور جميع البيانات.

رابط الاعتراض على حساب المواطن 42

بعد الاستعلام عن دعم الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن والتأكد من وجود تخفيض في المبالغ المستحقة يمكنكم الاستعلام عن أسباب التخفيض من خلال الاتصال برقم حساب المواطن الموحد أو إتباع الخطوات التالية لتقديم الاعتراض وذلك كالتالي:

الدخول علي رابط اعتراض حساب المواطن .

. تسجيل رقم الهوية الوطنية.

النقر على الصفحة الرئيسية ومنها قم بالضغط على الدفعات.

حدد الدفعة التي ترغب في الاعتراض عليها.

قم بتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

قم بتقديم طلب الاعتراض.

وصلنا إلى الختام ونرحب بالتعليقات الخاصة بتوضيح توقيت صرف حساب المواطن 42 في رمضان 1442 بعد التعديلات الجديدة.