نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر .نشر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 واستعلام شروط مقطوعة الضمان الإجتماعي برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة الدفعة الجديدة، تعمل السلطات في المملكة العربية السعودية على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين المقيمين داخل حدود المملكة وذلك من خلال الإعانات المالية والنقدية التي تقدمها لهم، حيث تعمل تلك الإعانات على توفير إحتياجاتهم والتزاماتهم المعيشية الخاصة وتوفر لهم حياة مرفهة، وتقدم تلك الإعانات لعدة فئات بعينها هم فقط من لهم حق الصرف، هذا وقد وضعت الوزارة العديد من الشروط والضوابط لأولئك الفئات إذا توفرت فيهم يحصلون على دعم المساعدة المقطوعة في الحال.

الفئات المستحقة للدعم المساعدة المقطوعة

هناك عدة فئات بعينها هم فقط من لهم حق الحصول على المساعدات المالية التابعة لوزارة العمل، وتلك الفئات هم كالتالي:

عائلات الشهداء. الأسر الفقيرة. أسر السجناء. الأيتام، ومن ليس عائل. السيدات المطلقات. النساء الأرامل. ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين كبار السن من الرجال والنساء. الأسر محدودة الدخل.

الاستعلام صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لعام 1442

يمكن معرفة موعد صرف المقطوعه الاجتماعية من خلال موقع وزارة العمل الرسمي وذلك من خلال اتباع الطريقة التالية:

الدخول هي رابط وزارة التنمية الإجتماعية.

قم بعملية تسجيل الدخول على ذات الرابط.

أدخل كافة البيانات التي يطلبها منك الكوفة مثل (الاسم كاملًا، رقم الهوية الوطنية، رقم الطلب، ورقم السجل المدني)

الخطوة التالية هى أن تتأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

اضغط على خانة استعلام.

ومنها سوف تتعرف على مواعيد إيداع المساعدة المقطوعة لعام 1442 هجرية.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة العمل عدة شروط أهمها هي، للحصول على دعم المقطوعة الاجتماعية يجب أن يكون الفرد سعودي أصيل، أي من والدين سعوديين، أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة بصفة مستمرة.، ألا يكون لديه سجل تجاري.، ألا يكون من أصحاب الأراضي.، ألا يتجاوز راتبه 3 آلاف ريال إذا كان أعزب، ولا يتجاوز 8 آلاف ريال إذا كان متزوج.، يجب ألا يكون عمر المتقدم أقل من 35 سنة.