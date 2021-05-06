نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج مكافحة المخدرات نساء 1442 رابط أبشر أسماء المقبولين نتائج القبول المبدئي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج مكافحة المخدرات 1442 نساء ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن إعلان نتائج قبول مكافحة المخدرات للنساء رتبة جندي والتي تم الإعلان عنها سابقاً وفقاً للمواعيد المحددة والشروط التي يجب أن تتوافر فيمن ترغب بالتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات نساء، وسوف نرفق أدناه رابط نتائج قبول مكافحة المخدرات نساء 1442 رتبة جندي حسب التخصصات التي تم التوضيح عليها، وتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي وفقاً للتفاصيل ورابط الاستعلام عبر أبشر.

نتائج مكافحة المخدرات 1442 نساء

نتائج قبول مكافحة المخدرات 1442 ، كانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد أوضحت شروط التقديم على رتبة جندي للنساء والتي على رأسها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وكذلك أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات المؤهل المطلوب الذي يتمثل في شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها، والتي نتعرف عليها خلال السطور القليلة القادمة.

وبعد إعلان نتائج قبول مكافحة المخدرات 1442 للنساء ، أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عدد ومن التعليمات التي يجب اتباعها بخصوص الحضور لمقابلة الشخصية بمقر لجنة القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض على طريق الدمام بالقرب من كلية نايف للأمن الوطني، مع إحضار المتطلبات على النحو التالي:

إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر منصة (ابشر ـ توظيف ) (نتيجة القبول).

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة منها.

إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة والذي يتضمن اسم والدة المتقدمة.

إحضار صورة من سجل الأسرة للمتقدمة في حال كونها متزوجة.

إحضار صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع عدد (2) صور منها مصدقة.

إحضار أصل الشهادات الإضافية (البكالوريوس، الدبلوم) التي تم تسجيلها بمنصة (أبشر ـ التوظيف ) مع صوره مصادق عليها.

إحضار السجل الاكاديمي للشهادة الإضافية (البكالوريوس، الدبلوم) مع عدد (2) صوره منها.

إحضار صورة لنتيجة اختبار القدرات العامة (قياس) موضحاً بهِا الدرجة حسب ما تم تسجيله.

إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلات على المؤهل من خارج المملكة.

إحضار ملف لحفظ المستندات المطلوبة.

إحضار قلم أزرق جاف.

يمنع اصطحاب المرافقين.

يمنع الدخول بالحقائب ويسمح بحافظة البطاقة فقط مع ملف المستندات.

نتائج قبول مكافحة المخدرات نساء 1442

من خلال الدخول على بوابة أبشر للتوظيف، يمكنكم الاستعلام عن نتائج مكافحة المخدرات نساء 1442 رتبة جندي، وذلك وسوف نتابع معكم المزيد من التفاصيل فيما يخص نتائج القبول النهائي مكافحة المخدرات 1442، وذلك بعد الانتهاء من فترة المقابلات الشخصية المراجعة والفرز لجميع الطلبات المقدمة.