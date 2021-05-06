نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل منصة إحسان الخيرية لزكاة الفطر ehsan.sa وكيفية الاستفادة من التبرعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تسجيل منصة إحسان لزكاة الفطر وكمحتاج وكصاحب تبرع والذي يتم إتاحة التسجيل المباشر فيه على المنصة من خلال إنشاء حساب جديد عليها، حيث تقوم المنصة منذ إنشاءها بتقديم الدعم المادي من المتبرعين ويتم توزيعها حسب اختيار المتبرع على الجمعيات الخيرية وعلى السجون واصحاب الديون والمشاريع التي يشارك المتبرع فيها بما يجعل تلك المنصة منصة خيرية بامتياز، وقد قام خادم الحرمين الشريفين قبيل بداية شهر رمضان بإيداع 20 مليون ريال فيها دعما للمحتاجين من أصحاب الضمان الاجتماعي.

استقبال تبرعات المنصات الخيرية

مجالات الدفع عبر منصة إحسان الخيرية

تم إطلاق المنصة الخيرية ليتم استقبال أموال راغبي دفع أموال الزكاة والصدقات في السبل الشرعية للدفع لضمان وصول الأموال إلى الاسر الفقيرة والمحتاجين في المملكةن حيث يتم تسجيل كل الفقراء والمحتاجين بالجمعيات الخيرية ومؤسسة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية، كما يتم تسجيل الديون للمسجونين والمشاريع الخيرية، في مجالات عدة للدفع والتي يكون منها:

تقوم بجميع التبرعات للمشاريع الإغاثية.

يتم فرص تبرع لحقائب الأغطية الشتوية.

يتم التبرع للإفراج عن المسجونين.

فرص للتبرع للأطراف الاصطناعية.

تجهيزات مدارس وحقائب مدرسية.

كيفية التسجيل في منصة إحسان

يتم تصفح فرص الدفع بالمنصة واختيار المجال الذي يرد المتبرع التبرع فيه ومن الهام أن يكون للمستخدم حساب على المنصة أو يتم عمل حساب جديد عليها:

كيفية التسجيل في منصة إحسان لزكاة الفطر

مع اقتراب نهاية شهر رمضان يبحث المسلمين الذين قاموا بصيام الشهر الكريم ويودوا أن يتم قبول هذا الصيام، ولا يتم قبول الصيام إلا بعد دفع زكاة الفطر قبل أول أيام العيد، وبالنصاب الذي حددته المملكة للفرد بقيمة 25 ريال للفرد، ويتم احتساب الزكاة الواجبة على التابعين له، وتكون منصة إحسان باستقبال مبالغ زكاة الفطر ايضا ويتم تحديد مصارفها فيما بعد، وتتم بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول على المنصة بالحساب الشخصيي المسجل من قبل. اختيار أيقونة زكاة الفطر بأسفل الصفحة. تفتح نافذة جديدة. يقوم المستخدم بتحديد المنطقة التابع لها. يتم تحديد عدد اللإفراد المراد التبرع عنهم. يتم تحديد المبلغ بالريال السعودي. يتم اختيار أيقونة “إدفع”.

تسجيل منصة إحسان الخيرية لزكاة الفطر ehsan.sa وكيفية الاستفادة من التبرعات التي يام تقديمها من المتبرعين وزكاة الفطر التي يتهافت الجميع لتقديمها والتبرع بأموالها قبل الانتهاء من شهر رمضان للدخول والتسجيل في بند زكاة الفطر، وتقوم المنصة بتوزيع زكاة الفطر قبل أول أيام العيد على المحتاجين والتي يترقب مستفيدي الضمان الاجتماعي أن يتم صرفها لهم قبل بداية عيد الفطر خلال أيام قليلة.