شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1090 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 982 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 423406 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 46589 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7032 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :