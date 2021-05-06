نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أرامكو” أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2021 كما أعلنت عنها شركة أرامكو للبترول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة التي تقرها شركة أرامكو البترولية بالمملكة شهريا حيث تقوم بتحديد السعر الجديدة للمحروقات في مايو 2021، وموعد إطلاق السهر الجديد طبقا لعدد من العوامل والمعايير الاقتصادية التي يتأثر سعر البنزين بها بين الشهر والآخر، ونتابع عرض الأسعار الجددية وموعد تطبيقها وايضا الأسعار التي تم تطبيقها بالشهر الماضي، أبريل 2021.

السلع الاستهلاكية والمحروقات بالمملكة

شركة أرامكو البترولية

من أكبر الشركات السعودية للبترول والمشتقت البترولية ولها استثمارات بمليارات الريالات داخل المملكة وخارجها، وتعتبر من اكبر موزعي السلع البترولية بالداخل وتقوم بتحديد سعر المنتج بشكل شهري، ويتوقف على هذا السعر العديد من الاسعار بالمملكة، حيث يتوقف سعر أغلب المنتجات على أسعار المحروقات ارتفاعا وانخفاضا، وتجاهد الشركة ومؤسسات المملكة لعدم رفع الأسعار للحفاظ على الميزة التنافسية ورفع العبء عن المواطن البسيط الذي يتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

موعد تقرير أسعار البترول الشهري (أسعار البنزين الجديدة)

تقوم شركة ارامكو بتحديد أسعار البترول المشتقات البترولية، وخاصة سعر البنزين، بشكل شهري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم بداية تنفيذ القرارا بالأسعار الجديدة وكل ما يترتب عليها من قرارات في اليوم التالي، أي في اليوم الحادي عشر، حيث تقوم جميع محطات البترول بتطبيق السعر الجديد.

أسعار البنزين أبريل 2021

السلعة البترولية السعر في أبريل 2021 لتر البنزين فئة 91

لتر البنزين فئة 95

لتر البترول

لتر من الكيروسين

لتر من الديزل 1.9 ريال سعودي 2.04 ريال سعودي. 0.70 ريال سعودي 0.70 ريال سعودي. 0.52 ريال سعودي

ويتم تقرير أسعار البترول بشكل شهري ويتم الإعلان عنها ليكون الجميع على علم بالسهر المقرر الجديد، ويبدا التطبيق في العادة باليوم التالي بجميع المحطات ومنافذ البيع لمنع التلاعب باسعار السلع البترولية مع الجمهور، ويتم استقبال اية شكاوى عن المتلاعبين ليتم تطبيق القانون عليهم بشكل فوري.