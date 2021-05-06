موعد صرف حساب مواطن دفعة42 وخطوات الاستعلام

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب مواطن دفعة 42، ينتظر الجميع في المملكة العربية السعودية إيداع الدعم الخاص بحساب المستنفدين الخاصة بدفعة 42 لعام 1442، هذا الدعم التي تقدمة المملكة لشعبها السعودين بعدان تتوافر بهم الشروط المحددة من قبل وزارة الموارد البشية لكى يصل الدعم لمن يستحق.

موعد إيداع دفعة 42 لشهر مايو1442، يسأل أبضا عن الحافز الخاص بشهر رمضان هل سيتم الصرف مع دفعة الدعم الخاصة لشهر مايو أم في موعد محدد خاص بها، لتخفيف الأعباء المالية وتيسير على جميع المستنفدين، يجب توافر عدة شروط لا استفادة من تلك الدعم، كما يجب تحديث الحساب الخاص حتى لا يتعرض للتوقف الحساب وهناك مدة محددة يجب الاعتراض خلالها، سنوضح تلك الأمور الهامة عر موقعنا ثقفني.

دفعة 42 من حساب مواطن

يتم صرف دفعة الدعم الخاصة بحسا مواطن ، في اليوم 10 من كل شهر ميلادي، تم الإعلان عن صرف دفعة الدعم لشهر مايو 1442 بعد الإعلان عن نتائج الأهلية الخاصة بدفعة 42، لتأكد من صحة ومعلومات الخاصة بالمستنفدين ويتم التأكد من خلال حساب مواطن، دفعة شاهر مايو42 لعام 1422 سيتم صرفها يوم 28/9/1442 يوم الاثنين الموافق يوم10/5/2021 ، ويجب اتباع خطوات لتعديل رقم الجوال الخاص بالمستفيد.

يجب أولا الدخول على الرابط الرسمي الخاص حساب مواطن. ثم الضغط على بيانات المستفيد. ثم تغير رقم الجوال. الضغط على تأكيد التغير.

يجب على المتقدم للحصول على الدعم أن يكون سعودي الجنسية، يقدم ما يفيد انه من محدودي الدخل، يقيم بالمملكة العربية السعودية لمد لا تقل عن عام كامل، يقدم ما يفيد انه حسن السير والسلوك، يجب تحديث الحساب الخاص بالمستفيد فى المدة المحددة وأضافه ماهو مطلوب من بيانات من خلال حساب مواطن عن طريق الدخول على الموقع الرسمي، ثم الضغط على تحديث البيانات، ثم تسجيل البيانات، ثم الضغط على تحديث، ويجب الاعتراض خلال 90 يوم وألا تعرض الحساب للتوقف.

خطوات الاستعلام في حساب مواطن

الضغط على الرابط الرسمي لحساب مواطن. ثم تسجيل بيانات الخاصة بالمستفيد من الاسم ورقم الهوية. ثم تسجيل كلمة المرور الخاصة بالحساب. ثم استعلام.

موعد صرف دفعة 42 لعام1422 شهر مايو من حساب مواطن، وخطوات الاستعلام عبر موقعنا.